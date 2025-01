Tapfere Starbulls schlagen Weiden nach 0:2-Rückstand mit 5:2

Rosenheim. (PM Starbulls) Am 41. Spieltag der DEL2 empfingen die Starbulls Rosenheim im ROFA-Stadion die zuletzt stark und erfolgreich auftrumpfenden Blue Devils Weiden.

Trotz ausgedünntem Kader, angeschlagener Spieler und einer unverdienten Freitagsniederlage im Rucksack schlugen die Grün-Weißen nach einem 0:2-Rückstand beeindruckend zurück und holten sich vor 3.677 Zuschauern noch alle drei Punkte. Die Starbulls behaupten als Tabellenvierter damit ihren Vorsprung von fünf bzw. sechs Zählern auf die Verfolgerteams aus Ravensburg und Landshut.

Die Befürchtung von Starbulls-Cheftrainer Jari Pasanen nach der mehr als unglücklichen Niederlage in Regensburg am Freitag bestätigte sich: Mit Dominik Kolb fiel neben den sechs fehlenden Kräften eine weiterer Spieler aus. Kolb stand gegen Weiden zwar auf dem Spielbericht, musste aber nach dem Aufwärmen passen. Seinen Part als Center der dritten Sturmreihe übernahm Kevin Handschuh.

Die Anfangsminuten der Partie gehörten den Starbulls. Das erste Ausrufezeichen setzte Ville Järveläinen mit einem feinen Solo, bei dem er eigentlich den perfekten Moment zum Anschluss fand, aber am starken Gästetorwart Felix Noack scheiterte (2.). Wie schon am Freitag wurden die Grün-Weißen aber „kalt geduscht“. Und der Treffer zum 0:1 glich auch optisch jenem von Regensburg. Luca Gläser drang in die Rosenheimer Zone ein und hebelte den Puck aus zentraler Position an Simon Gnyp vorbei ins obere rechte Eck (6.). Sekunden später kam Tyler Ward frei zum Abschluss, Starbulls-Keeper Patrik Mühlberger aber konnte mit einem Reflex das 0:2 verhindern.

Bei einem weiteren Alleingang von Ward blieb der sehr gut spielende Mühlberger ebenfalls Sieger (12.), zwei Minuten später – die Starbulls spielten in Überzahl – stoppte Ludwig Nirschl mit einem kraftvollen Backcheck den Topscorer der Gäste (14.). Der agile Shane Hanna war bei zwei Einzelaktionen nah dran am 1:1-Ausgleichstreffer (12./19.), kurz vor der Pausensirene schrammte ein Schuss vom Simon Gnyp knapp am Weidener Tor vorbei.

Im zweiten Spielabschnitt erhöhten die Gäste bereits nach 68 Sekunden auf 0:2. Von der Bande sprang der Puck zu Luca Gläser, der sofort zum langen Pfosten weitergab, wo der freistehende Tyler Word eindrückte. Danach nahm sich das Spiel eine Auszeit, die Gäste riskierten nichts, die Hausherren mussten sich orientieren. Erst ein Schrägschuss von Charlie Sarault brachte nach einer halben Stunde Spielzeit wieder Torgefahr. Und Sekunden später kam Gnyp nach einem feinen Spielzug über Lukas Laub und Ville Järveläinen zentral zum Abschluss, Gästeverteidiger Tommy Muck konnte den Schuss aber über die Latte blocken (30.).

Der wichtige Anschlusstreffer zum 1:2 gelang schließlich Lukas Laub, der in einer Rosenheimer Druckphase die Scheibe auf Pass von Gnyp per Direktabnahme hoch ins kurze Eck hämmerte (34.). Fast hätten die Oberpfälzer sofort zurückgeschlagen, Gläser zog nach feinem Pass von Ward im Slot ab, doch Mühlberger war zur Stelle – ebenso wie kurz vor der Pause gegen den von der Seite auf ihn zusteuernden Fabian Voit, der ihn tunneln wollte. Die spektakulärste Rettungstat in dieser Phase gab es aber auf der anderen Seite. Devils-Keeper Noack wehrte zunächst einen satten Schuss von Zack Dybowski ab und hechtete Momente später den Nachschuss von Shane Hanna auf das eigentlich offenstehende kurze Eck weg (36.).

Ins dritte Drittel starteten die Starbulls druckvoll – und belohnten sich schon nach 58 Sekunden mit dem Ausgleichstreffer. Shane Hanna, der zuvor per Schlagschuss scheiterte, spielte einen Diagonalpass in den Slot und Travis Ewanyk chippte ihn unhaltbar für Torwart Noack ins Netz (41.). Obwohl das Spiel nun den Hausherren gehörte, hatten sie Glück. Bei einem scheinbar schon gebändigten Weidener Gegenstoß kam Tomas Rubes noch einmal an den Puck und setzte ihn an den Pfosten (46.).

Danach schrammte Kevin Handschuh – Sebastian Zwickl legte nach einem Fehler der Gäste ab – knapp an seinem ersten Saisontreffer vorbei. Den verdienten Rosenheimer Führungstreffer zum 3:2 erzielte schließlich Charlie Sarault mit einer technisch brillanten Einzelleistung. Der kanadische Stürmer überwand im Alleingang die neutrale Zone, tanzte Verteidiger Dominik Müller aus und traf durch die Beine vom auf ihn ebenfalls keinen Zugriff bekommenden Tommy Muck ansatzlos und unhaltbar halbhoch ins rechte Eck (48.).

Trotz angeschlagener und fehlender Spieler und der hohen Belastung aus den letzten Spielen machten die Starbulls danach kaum Fehler, gewannen die entscheidenden Zweikämpfe und Bullys und unterbanden die Weidener Bemühungen um den Ausgleich effektiv. In den Schlussminuten schraubten die Grün-Weißen das Resultat mit Empty-Net-Treffern durch Travis Ewanyk (58.) und C.J. Stretch (60.) noch auf 5:2.

Bemerkenswert: Während die Gäste nur eine kleine Strafe im ersten Spielabschnitt kassierten, blieb die Rosenheimer Strafbank die komplette Partie leer.

