Tapfere Haie – abruptes Ende! Spielabbruch nach 37 Minuten

Innsbruck. (PM Haie) Knapp zwei Drittel lang lieferten sich Innsbruck und Köln ein packednes Eishockeyduell – bis das Eis für ein abruptes Ende sorgte.

Volles Haus in der TIWAG Arena, ein Duell mit dem traditionsreichen DEL-Klub Kölner Haie – es war ein gebührender Rahmen für die große 30-Jahrfeier des HC TIWAG Innsbruck-Die Haie. Knapp zwei Drittel lang war der Nachmittag in der TIWAG Arena auch ein wahres Eishockeyfest, bis das Eis zum Spielverderber wurde. Aber der Reihe nach…

Das neu formierte Haie-Team wollte den Fans zum Heimauftakt in die Pre-Season gegen die Kölner Haie natürlich auch am Eis einiges bieten, und stemmten sich von Beginn an gegen den Favoriten aus der DEL. Die Gäste hatten in Drittel eins mehr vom Spiel, auch die höhere Anzahl an Chancen, konnten HCI-Keeper Evan Buitenhuis auch während zweier Powerplays nicht überwinden. Die Innsbrucker fanden durch Ryan Valentini die größte Möglichkeit vor (19.). Die Neuerwerbung scheiterte aber alleine vor Köln-Goalie Ancicka.

In Drittel zwei konnten die Hausherren das Spiel viel offener gestalten, und kamen durch Hirano und Rassell auch zu guten Chancen. Weiter die größeren Möglichkeiten hatten aber die Gäste aus Köln, die allerdings ein ums andere Mal am bis dahin überragenden Evan Buitenhuis scheiterten. 3:19 Minuten vor Drittelende wurde dann aber das Eis zum Showstopper. Weil an manchen Stellen das Eis zu dünn war, war die Verletzungsgefahr für die Spieler zu groß. Das Schiedsrichterteam und die Mannschaften entschieden gemeinsam, das Spiel vorzeitig abzubrechen.

Die beiden Teams traten noch zu einem Shootout an, welches die Gäste mit 2:1 für sich entschieden.

Ein bitteres Ende einer Eishockeyparty, die so schön begonnen hatte.

Die Party ging aber nur in der TIWAG Arena zu Ende. Nebenan, in der großen Halle, feierten die Fans noch zusammen mit der Mannschaft 30 Jahre HCI.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – Kölner Haie 1:2/SO (Spiel in der 37. Minute beim Stand von 0:0 aus Sicherheitsgründen abgebrochen)