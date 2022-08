Tapfere DEG bleibt gegen die ZSC Lions torlos

Düsseldorf. (PM DEG) Die DEG hat ihr Testspiel bei den ZSC Lions verloren. In Zürich unterlagen die Mannen von Chefcoach Roger Hansson mit 0:3...

In Zürich unterlagen die Mannen von Chefcoach Roger Hansson mit 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) und kämpften dabei vor allem mit ihrem derzeit dünnen Line Up in der Offensive. Morgen geht es zum zweiten Match der Schweiz-Reise nach Kloten.

Die DEG heute auch ohne Maksim Anton (Finger gebrochen) und weiterhin ohne Alex Ehl, Victor Svensson, Josef Eham und Alex Blank. Nach dem Warmmachen fiel dann auch noch Top-Stürmer Brendan O’Donnell kurzfristig aus, so dass den Düsseldorfern nur noch zehn Stürmer zur Verfügung standen, wovon zwei die Nachwuchstalente Dennis Mensch und Edmund Junemann waren. Das Tor hütete erneut Henrik Haukeland, Hendrik Hane bekommt morgen gegen Kloten seinen Einsatz.

Durch den Ausfall von O’Donnell rutschte plötzlich DNL-Stürmer Junemann in die erste Sturmformation und machte seine Sache durchaus gut. Es entwickelte sich ein schnelles Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Durch insgesamt sechs Strafzeiten – je drei auf beiden Seiten – gerieten naturgemäß beide Torhüter in den Blickpunkt. Sowohl Haukeland als auch sein Gegenüber Simon Hrubec machten ihre Sachen gut. Der einzige Treffer des ersten Drittels fiel nach einer wirklich schönen Kombination der Gastgeber. Justin Sigrist vollendete schließlich eine Passstafette zum 1:0 (11. Minute). Die DEG ackerte, ihr fehlte aber noch die Feinabstimmung, vor allem im Powerplay.

Im zweiten Abschnitt gab es ein Novum: Kapitän Alexander Barta wurde wegen der dünnen Spielerdecke gleich zweimal in Unterzahl eingesetzt! Das hat der geneigte DEG-Fan so noch nie gesehen. Grund war auch ein 2 plus 2-Strafe gegen Philip Gogulla, die zweite davon für „Unsportlichkeit“, auch das eine Seltenheit. Offensiv wollte trotz einiger Gelegenheiten einfach kein Treffer gelingen. Auf der Gegenseite die ZSC Lions kaltblütiger. Dominik Diem verwandelte eine Zuspiel aus der Luft zum 2:0 (29. Minute). Sonderlobe bei der DEG verdienten sich die Youngster Junemann und Jakub Borzecki, die sich unerschrocken in die Zweikämpfe warfen und dazu eigene Gelegenheiten hatten sowie Goalie Haukeland, der viele Schweizer Chancen zunichte machte.

Im Schlussabschnitt ein ähnliches Bild. Die DEG kämpfte weiter wacker, Zürich aber effektiver und mit laufender Spielzeit gegen ermüdende Gäste zunehmend im Vorteil. Kleinliche Entscheidungen der Spielleiter führten zudem zu einigem Frust und mehreren Strafzeiten für die Rot-Gelben. Das 3:0 für den Schweizer-Vizemeister sorgte schließlich für die Entscheidung. Die DEG war einfach zu platt, um noch dagegen zu halten.

Ausblick: Nächstes Testspiel ist am Samstag, 20. August, um 16.00 Uhr beim EHC Kloten. Am kommenden Wochenende reist die DEG zu einem Turnier nach Dresden. Nach einem weiteren Turnier in Italien folgt dann am 9. September die offizielle Saisoneröffnung gegen die Iserlohn Roosters. Eine Woche später steigt das erste Heimspiel der neuen DEL-Saison gegen den ERC Ingolstadt. Beide Spiele im PSD BANK DOME, beide um 19.30 Uhr. Tickets unter www.degtickets.de.