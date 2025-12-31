Tapfer kÃ¤mpfende Rittner Buam SkyAlps verlieren zum Jahresabschluss

Zell am See. (PM Buam) Arg dezimiert, aber gekÃ¤mpft wie die LÃ¶wen: Die Rittner Buam SkyAlps haben das letzte Spiel des Kalenderjahres 2025 am Dienstagabend gegen den EK Die Zeller EisbÃ¤ren mit 4:5 im Penalty-Shootout verloren.

Beim Ã¶sterreichischen Spitzenklub haben die Blau-Roten trotz des bitteren Endergebnisses eine herausragende Mannschaftsleistung gezeigt.

Die Partie in der rappelvollen KE KELIT Arena der Zeller EisbÃ¤ren begann mit einem Schockmoment, nachdem Zells Putnik unglÃ¼cklich in die Bande krachte, nach Ã¤rztlicher Behandlung konnte er aber glÃ¼cklicherweise eigenstÃ¤ndig das Eis verlassen. Danach ging es munter los mit den Gastgebern, die gegen arg dezimierten Rittner Buam SkyAlps (es fehlten Furlong, Marzolini, March, Manuel Ã–hler und Alderson) oft auf Tor schossen, aber immer einen hellwachen Backup-Goalie Plattner vorfanden. Ritten wurde hingegen mehrmals auf Konter gefÃ¤hrlich, wie etwa durch Cuglietta (5.) und Robert Ã–hler (12.), beide Male war aber Zells Schlussmann Schmidt zur Stelle. So blieb es nach dem ersten Drittel beim 0:0.

Fiel im ersten Drittel noch kein Treffer, dann dauerte es im zweiten nicht lange bis zum ersten. Im Powerplay, der Parade-Disziplin der Rittner Buam, schlug Welychka zu, einen Schuss aus dem tiefen Slot befÃ¶rderte er Ã¼ber die Unterseite der Kreuzecklatte in die Maschen (22.29). Ohnehin war der zweite Spielabschnitt zum Zunge schnalzen mit zahlreichen HochkarÃ¤tern auf beiden Seiten. Ritten legte das 2:0 aber mit einem vermeintlich harmlosen Schuss von Felicetti aus spitzem Winkel nach, er erwischte Schmidt unter den HosentrÃ¤gern (29.58). ZunÃ¤chst wankte Zell am See, doch die EisbÃ¤ren fanden gleich wieder in die Spur und drÃ¼ckten auf den Anschlusstreffer. Sie glichen sogar noch vor Ende des zweiten Drittels aus, wenn auch mit zwei glÃ¼cklichen Treffern. Denn zuerst traf Pallierer bei einem Schuss genau Coffman, von wessen Bein der Puck ins Tor prallte (34.21), dann erzielte Wilfan nach einem Bauerntrick das 2:2, dieses Mal rutschte die Scheibe aber Ã¼ber den Schlittschuh von Insam ins Tor (38.45).

Mit einem schÃ¶nen Treffer von Madsen, der aus der eigenen Zone zentral in Richtung Zeller Tor zog und aus der Distanz in die linke, untere Ecke traf, stellten die Rittner Buam SkyAlps ihre FÃ¼hrung im Schlussdrittel wieder her (43.14). Dann gab es aber eine Spieldauerstrafe fÃ¼r Tauferer (45.) und Ritten musste fÃ¼nf Minuten in Unterzahl auf dem Eis stehen. In diesen fÃ¼nf Minuten schaffte Zell am See zwar nicht den Ausgleich, dafÃ¼r aber Sekunden nach Ablauf der Sperre, als Huard von Coffman perfekt bedient wurde und einschob (49.43). Doch wieder schlug Ritten zurÃ¼ck, Kostner luchste den Puck an der eigenen blauen Linie ab, lief allein auf das Tor zu und blieb vor Schmidt eiskalt (51.08). Ritten verteidigte sich in den Schlussminuten mit allen Mitteln, musste 12 Sekunden vor Schluss aber in den sauren Apfel beiÃŸen, als Tomazevic nach einem Rebound im Powerplay zum 4:4 ausglich und die Overtime besorgte (59.48).

In der ging es hin und her, wobei die Buam mit einem Lattentreffer von Crespi (63.) nÃ¤her am Siegtreffer waren. Trotzdem fiel kein Treffer und es ging ins PenaltyschieÃŸen, welches Zell am See fÃ¼r sich entschied und tapfer kÃ¤mpfende Rittner Buam SkyAlps mit einem Punkt nach Hause schickte.

Alps Hockey League 2025/26, Regular Season

EK Die Zeller EisbÃ¤ren â€“ Rittner Buam SkyAlps 5:4 SO (0:0, 2:2, 2:2, 0:0)

Tore: 0:1 Welychka (22.29/PP1), 0:2 Felicetti (29.58), 1:2 Coffman (34.21), 2:2 Wilfan (38.45), 2:3 Madsen (43.14), 3:3 Huard (49.43), 3:4 Kostner (51.08), 4:4 Tomazevic (59.48/PP1)

