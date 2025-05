„Tapetenwechsel“: Zwei weitere AbgÃ¤nge beim ERC Ingolstadt

Ingolstadt. (PM ERCI) Der ERC Ingolstadt und Niklas Hübner haben sich auf eine Auflösung des noch bis 2026 laufenden Vertrags geeinigt.

„Niklas ist mit dem Wunsch nach einer Luftveränderung auf uns zugekommen. Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht, wollten ihm aber keine Steine in den Weg legen und haben seiner Bitte letztlich entsprochen. Für seine Zukunft wünschen wir ihm nur das Beste“, sagt Sportdirektor Tim Regan.

Hübner ist gebürtiger Ingolstädter und feierte sein DEL-Debüt in der Saison 2021/22 im Alter von 17 Jahren. Nach zehn Spielen in der deutschen Eliteliga sowie einer halbjährigen Zwischenstation bei der U20 von Tappara Tampere, kehrte er im Januar 2023 zu den Blau-Weißen zurück. Neben seinen Partien in der DEL bestritt er auch 75 Partien beim Kooperationspartner Ravensburg Towerstars in der DEL2.

„Ich habe beim ERC alle Nachwuchsteams durchlaufen und meine ersten DEL-Spiele gemacht. Für meinen Heimatverein in der DEL aufzulaufen war immer etwas ganz Besonderes. Nun habe ich aber das Gefühl, dass für meine weitere Entwicklung der richtige Zeitpunkt für einen Tapetenwechsel ist. Ich möchte meine Comfort-Zone verlassen und in einem neuen Umfeld die nächsten Schritte gehen“, erklärt Hübner.

Jan Nijenhuis erhält kein neues Arbeitspapier

Auch Jan Nijenhuis wird in der Saison 2025/26 nicht mehr für den ERC auflaufen. Der 23-Jährige, dessen Vertrag zur abgelaufenen Saison endete, erhält kein neues Arbeitspapier. Nijenhuis wechselte im Sommer 2023 zu den Oberbayern, war seit Anfang Dezember an die Ravensburg Towerstars ausgeliehen und feierte mit unserem Kooperationspartner die Vizemeisterschaft der DEL2.

Der Stürmer lief 55 Mal für die Ingolstädter auf und kam auf 10 Scorerpunkte (5 Tore, 5 Assists).

