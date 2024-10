Tanzt ab sofort in KÃ¶ln: „Hud-da-cek“ (na-na-na-nana) – KÃ¶lner Haie nehmen TorhÃ¼ter Julius Hudacek unter Vertrag

Köln. (PM Haie) Die Kölner Haie haben den slowakischen Torhüter Julius Hudacek bis zum Saisonende verpflichtet. Damit reagieren die Haie auf die Verletzung Tobias...

Köln. (PM Haie) Die Kölner Haie haben den slowakischen Torhüter Julius Hudacek bis zum Saisonende verpflichtet.

Damit reagieren die Haie auf die Verletzung Tobias Ancickas. Hudacek stand in der vergangenen Saison in 16 Spielen für die Löwen Frankfurt zwischen den Pfosten und spielte in seiner langen Karriere unter anderem auch mehrere Jahre in der russischen KHL und der schwedischen SHL. Mit der slowakischen Nationalmannschaft gewann Hudacek 2012 die WM-Silbermedaille.

Der 36-Jährige wird aktuell lizenziert und wird bereits beim Heimspiel gegen die Straubing Tigers am Donnerstag (03. Oktober, 16:30 Uhr) im Kader der Haie stehen. Beim KEC bekommt Hudacek die Rückennummer 35.