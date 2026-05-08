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Tanner Fritz bleibt bei den Lakers  

8. Mai 20261 Mins read38
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Tanner Fritz - © NHL Media
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Rapperswil. (PM Lakers) Mit Tanner Fritz ist nun auch die sechste Position bei den Import-Spielern der SCRJ Lakers besetzt.

Der kanadische Stürmer bleibt in Rapperswil-Jona und unterschrieb einen Vertrag für die Saison 2026/27.

Die Lakers verpflichteten Tanner Fritz kurz vor Weihnachten 2024 aufgrund von Verletzungen als zusätzlichen Import. Fritz wusste von Anfang an zu überzeugen, entsprechend unterbreitete ihm der SCRJ einen Vertrag für die vergangene Saison. Nun hat der SCRJ den Vertrag mit dem 34-jährigen um ein weiteres Jahr verlängert und hat damit sechs Import-Spieler für die Saison 2026/27 unter Vertrag. Neben Fritz sind dies Mike Sgarbossa (neu, Vertrag bis 2026/27), Nicklas Jensen (bisher, 2026/27), Victor Rask (bisher, 2026/27), Jacob Larsson (bisher, 2027/28) und Lawrence Pilut (bisher, 2026/27).

«Die technischen Skills und die schnellen Beine von Tanner Fritz helfen uns, offensiv produktiv zu sein. Tanner ist aber vor allem ein Zweiweg-Stürmer, der uns auch in der Defensive hervorragend unterstützt und deshalb nicht allein an seinen Skorerwerten gemessen werden darf. Fritz hat mit plus 17 die beste Plus-/Minus-Bilanz des gesamten Teams, zudem ist er mit seinen Führungsqualitäten auch in der Kabine ein wichtiger Spieler», sagt Sportchef Claudio Cadonau über den Kanadier, der in der letzten Saison in 48 Spielen auf 27 Punkte kam (9 Tore, 18 Assists).

Fritz ist ein Spieler mit NHL-Vergangenheit: Insgesamt lief der Stürmer in 42 Spielen für die New York Islanders auf. Den grössten Teil seiner Karriere verbrachte der 1.80 Meter grosse Center in der AHL, wo er in 9 Saisons und insgesamt 359 Spielen 233 Punkte buchte. 2018 wurde Tanner Fritz nach einer starken Saison mit einem Schnitt von 1.08 Punkten pro Spiel für die Bridgeport Sound Tigers mit dem Aufgebot für das AHL All-Star Game eine grosse Ehre zuteil. Bei den Hartford Wolf Pack war Fritz 2023 Playoff-Topskorer mit 10 Punkten aus 9 Spielen. Anfangs 2024 wechselte Tanner Fritz aus der AHL zum KHL-Klub Dinamo Minsk, bevor er zu den Lakers kam.

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