Talentschmiede AllgÃ¤u: EVF und ESVK setzen Zusammenarbeit fort

Kaufbeuren / Füssen (PM ESVK / PM EVF) Im Zuge der bisher sehr erfolgreichen Entwicklung junger Spieler setzen die beiden Allgäuer Vereine ESV Kaufbeuren (DEL2) und der EV Füssen (Oberliga Süd) ihre langjährige und gelebte Kooperation weiter fort.

Vorerst sind fünf Spieler für eine Förderlizenz mit Füssen und somit Einsätze in der Oberliga vorgesehen, wobei jederzeit auch noch weitere dazu kommen können. Die Vereine werden hier in engem Austausch entscheiden, was sinnvoll ist.

Verteidiger Jakob Peukert (19) und Stürmer Jonas Fischer (20) kamen bereits zu 34 beziehungsweise 59 Einsätzen für den EVF. Erstmals in Schwarz-Gelb auflaufen können die Angreifer Pavels Nikitins (18), Martin Kaaz (18) und Florian Reinwald (17).

Patrick Reimer, sportlicher Leiter des ESVK, zur Fortführung der Kooperation: „Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir die bislang so erfolgreiche Kooperation mit dem EV Füssen weiterführen können. Dazu muss man auch sagen, dass die Kommunikation mit dem EV Füssen und Jörg Noack hervorragend funktioniert. Ich bin mir sicher, dass auch wieder viele junge Spieler davon profitieren können und in der DEL2 wie in der Oberliga wertvolle Eiszeit bekommen. Die Kooperation wird gelebt, und daher gab es auch keinen Grund, hier etwas zu ändern. Ich freue mich nun, Teil dieser Kooperation zu sein, und bin, wie gesagt, davon überzeugt, dass die jungen Spieler davon profitieren.

Jörg Noack, Geschäftsführender Vorstand des EV Füssen, über die Kooperation: „Die Zusammenarbeit mit dem ESV Kaufbeuren hat sich über die letzten Jahre zu einer der bestgelebten Kooperationen im deutschen Eishockey zwischen DEL2 und Oberliga entwickelt. Zahlreiche junge Spieler konnten in diesem Modell wertvolle Erfahrungen sammeln und sich sportlich weiterentwickeln – genau das ist der Kern dieser Partnerschaft. Ich freue mich sehr, dass die Kooperation auch unter der neuen sportlichen Leitung von Patrick Reimer in dieser Form weitergeführt wird. Es ist ein gutes Zeichen, wenn Kontinuität und Vertrauen in solchen Modellen über Personalwechsel hinweg bestehen bleiben. Für uns in Füssen ist diese Zusammenarbeit nicht nur sportlich, sondern auch menschlich sehr wertvoll. Wir wollen jungen Talenten eine Plattform bieten – und gleichzeitig sportliche Qualität in beide Richtungen fördern. Dass das gelingt, liegt auch an der offenen, professionellen Kommunikation zwischen den Verantwortlichen beider Clubs. Und am Ende gilt auch: Wir im Allgäu halten zusammen. Wenn wir es schaffen, Allgäuer Spieler über Allgäuer Vereine zu fördern und zu fordern, dann ist das genau der richtige Weg für unsere Region. Wir freuen uns auf die kommende gemeinsame Saison und sehen der weiteren Entwicklung mit viel Zuversicht entgegen.“

