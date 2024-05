Talentierter Verteidiger entscheidet sich fÃ¼r die Krefeld Pinguine

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine freuen sich über die Verpflichtung von Steven Raabe. Der 22-jährige Verteidiger stand zuletzt bei den Hannover Scorpions unter...

Der 22-jährige Verteidiger stand zuletzt bei den Hannover Scorpions unter Vertrag und erzielte in der Oberliga in 56 Spielen 42 Punkte.

Krefeld Pinguine Cheftrainer Thomas Popiesch: „Steven Raabe ist ein sehr lernwilliger Spieler und besitzt einen umgänglichen Charakter. Er ist sehr fokussiert und hat eine saubere professionelle Einstellung. Steven ist ein mobiler Verteidiger, der gute technische Fähigkeiten besitzt, das Spiel sehr gut lesen und Chancen kreieren kann. Er hat in der Oberliga in der letzten Saison überzeugt und viel Eiszeit bekommen. Wir möchten ihm nun helfen in der DEL 2 den nächsten Schritt zu machen indem er seine Physis und Zweikampfhärte verbessert.“

Steven Raabe: „Ich freue mich auf eine neue Herausforderung in Krefeld. Die Pinguine sind eine der Top-Adressen der DEL 2 und haben Ambitionen in die DEL aufzusteigen. Ich habe viel Positives über Krefeld, dem Umfeld und den Fans gehört und mit der Verpflichtung von Thomas Poepisch sehe ich die Chance mit einem sehr guten Trainer zu arbeiten. Alles in allem bin ich fest davon überzeugt in Krefeld den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen und mich weiterzuentwickeln zu können.“

Raabe debütierte bereits als 17-Jähriger in der Saison 2018/19 in der DEL bei den Grizzlys Wolfsburg, für die der gebürtige Salzgitterer insgesamt 78 Mal auf dem Eis stand. Als Förderlizenzspieler sammelte der Linksschütze in 204 Spielen Erfahrung bei den Hannover Indians und den Hannover Scorpions. Die Junioren-Nationalmannschaft durfte Raabe 25 Mal repräsentieren und wurde dabei sowohl für eine U18- sowie eine U20-Weltmeisterschaft nominiert.

Krefeld Pinguine Kader 2024/25 (Stand vom 29. Mai)

Tor: Felix Bick, Matthias Bittner, Julius Schulte

Verteidiger: Maximilian Adam, Erik Buschmann, Carl Konze, Philip Riefers, Steven Raabe Maximilian Söll, David Trinkberger, Davis Vandane

Sturm: David Cerny, Maximilian Hops, Mike Fischer, Jerome Flaake, Nicklas Focks, Christian Kretschmann, Philipp Kuhnekath, Lucas Lessio, Jon Matsumoto, Max Newton, Leon Niederberger, Clemens Seeger, Alexander Weiß