Talentierter Torhüter kommt von den Lausitzer Füchsen zu den Eispiraten Crimmitschau

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben Torhüter Pascal Seidel unter Vertrag genommen.

Der 23-Jährige wechselt vom Ligakonkurrenten Lausitzer Füchse nach Westsachsen und wird künftig mit der Rückennummer 30 für die Eispiraten auflaufen.

Seidel, ein deutscher Torhüter mit italienischer Staatsbürgerschaft, wurde in Neuss geboren und genoss seine Eishockey-Ausbildung in Düsseldorf, wo er schließlich auch in den DEL-Kader aufrückte. Im Jahr 2022 wechselte er nach Dresden, wo er erste Erfahrungen in der DEL2 sammelte. Parallel kam er auch für die Black Dragons Erfurt zum Einsatz.

Weitere Stationen seiner bisherigen Laufbahn waren ein Engagement in der PENNY DEL bei den Straubing Tigers sowie Einsätze für die Starbulls Rosenheim. In der vergangenen Saison stand Seidel für die Lausitzer Füchse in der DEL2 zwischen den Pfosten und lief zudem für den EC Peiting in der Oberliga auf. Insgesamt absolvierte der junge Goalie bislang 17 DEL2-Hauptrundenpartien. Dabei überzeugte er mit einer Fangquote von knapp 91 Prozent sowie einem Gegentorschnitt von 2,92.

Mit der Verpflichtung von Pascal Seidel verfolgen die Eispiraten das Ziel, einem talentierten Torhüter die Möglichkeit für den nächsten Entwicklungsschritt zu bieten. Gleichzeitig soll er vom Erfahrungsschatz des etablierten Stammtorhüters Kevin Reich profitieren und sich in einem leistungsstarken Umfeld weiterentwickeln.

„Ich habe mich für die Eispiraten Crimmitschau entschieden, da ich nach guten Gesprächen der Überzeugung bin, dass ich die Möglichkeit bekommen werde, den nächsten Schritt zu gehen. Ich möchte mir mehr Spielzeit erarbeiten. Mein Ziel ist es dabei, die Playoffs zu erreichen und meinen Teil zu einer guten Mannschaftsleistung beitragen kann“, erklärt der zweite Eispiraten-Neuzugang für die Spielzeit 2026/27.

„Mit Pascal konnten wir einen talentierten jungen Goalie für uns gewinnen, welcher sein Können in der DEL2 schon unter Beweis stellen konnte“, sagt Ronny Bauer, Teammanager der Eispiraten.

Der derzeitige Eispiraten-Kader für die Saison 2026/27

Tor: Kevin Reich, Pascal Seidel

Abwehr: Mirko Sacher, Adam McCormick (AL), Ole Olleff, Felix Thomas

Angriff: Collin Adams (AL), Dominic Walsh, Dylan Wruck, Louis Brune, Sebastian Streu, Tim Lutz, Leon Neiger