Talentierter StÃ¼rmer fÃ¼rs Selber Wolfsrudel

Selb. (PM Wölfe) Philip Ziesche genoss bei den Eisbären Juniors Berlin als auch in der Red Bull Eishockey Akademie Salzburg eine hervorragende Ausbildung.

Nach seinen ersten beiden Profi-Jahren in der DEL2 bei den Lausitzer Füchsen möchte der 20-Jährige nun mit den Selber Wölfen in der Oberliga durchstarten.

Beste Ausbildung in Berlin und Salzburg

Philip Ziesche machte seine ersten Schritte auf dem Eis bei den Eisbären Berlin Juniors, ehe der 2-fache U16-Nationalspieler im Alter von 14 Jahren zur Red Bull Eishockey Akademie nach Salzburg wechselte, um dort für 4 Spielzeiten für die U18- und U20-Teams der österreichischen Talentschmiede aufzulaufen. Hier wurden die Lausitzer Füchse auf das Talent aufmerksam und statteten den Rechtsschützen mit einem 2-jährigen U21-Fördervertrag aus. Für die Füchse bestritt Philip Ziesche in den vergangenen beiden Saisons 53 Spiele in der DEL2. Darüber hinaus kam er für die Kooperationspartner Riessersee und Leipzig insgesamt 28-mal in der Oberliga zum Einsatz.

Talentiert – jung – hart arbeitend

Wölfe-Headcoach Felix Schütz kann es kaum erwarten, mit seinem neuen Schützling zu arbeiten: „Philip ist ein hochtalentierter junger Spieler, der extrem hart arbeitet. Ich freue mich sehr darüber, dass er nächste Saison bei uns in Selb ist.“

„In Selb wird Eishockey gelebt“

Philip Ziesche möchte gemeinsam mit den Selber Wölfen in der Oberliga neu durchstarten, wie er selbst erklärt: „Leider Gottes sind die Selber Wölfe in der abgelaufenen Saison in die Oberliga abgestiegen. Mich reizt es, beim Neuanfang dabei sein zu können und mit Felix Schütz unter einem guten Trainer arbeiten zu dürfen. Das ist auch für mich eine neue Chance.“ Den Standort Selb hat sich der 20-Jährige ganz bewusst ausgesucht: „Neben dem Trainer und der Ausgangslage war für mich noch ein entscheidender Faktor, dass man spürt, dass in Selb Eishockey gelebt wird. Es ist ein guter Standort und als Gegner war es nie einfach, in Selb zu spielen.“ Auf welche Art von Spieler sich die Wölfe-Anhänger mit Philip Ziesche freuen dürfen, beschreibt das Talent wie folgt: „Ich habe eine gute Übersicht, bin spielerisch gut und somit in der Lage, in der Offensive Spielzüge zu kreieren. Darüber hinaus vernachlässige ich aber auch die Defensive nicht.“ Dass ein Stürmer nicht nur dafür da ist, Tore zu verhindern, spiegelt sich auch in den Zielen des Rechtsschützen wider: „Ich möchte meinen Job gut machen und meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Team erfolgreich sind und Spiele gewinnen. Natürlich darf da auch das ein oder andere Tor oder ein paar Vorlagen von mir dabei sein. Zusammen mit dem Team wünsche ich mir, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen. Am Ende sollten wir zurückblickend sagen können, dass wir etwas erreicht haben.“

