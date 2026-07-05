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Talentierter Jungstürmer verstärkt die Piraten

5. Juli 20262 Mins read21
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Links der neue Stürmer Maximilian Stoehr und rechts ESV-Trainer Dominic Weis - © Lissy Strodel ESV Buchloe
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Buchloe. (chs) Auf einen jungen, hungrigen und damit perfekt ins Anforderungsprofil der Verantwortlichen passenden neuen Angreifer dürfen sich ab sofort die Buchloer Piraten freuen.

Denn mit dem 19-jährigen Maximilian Stöhr wechselt ein hoffnungsvolles Talent von der U20 Mannschaft des ESV Kaufbeuren an die Gennach, das bei den Freibeutern den Sprung vom Nachwuchs- ins Senioren-Eishockey schaffen will. Dass die Buchloer mit ihrem Umfeld für solche Spieler in der Bayernliga genau die richtige Anlaufstelle sind, haben viele positive Beispiele ähnlicher Akteure in der Vergangenheit bereits gezeigt. Und daher ist man im ESV-Lager sehr froh, dass man mit Maxi Stöhr wieder einmal einen vielversprechenden Jungspieler zu den Rot-Weißen lotsen konnte.

„Maxi ist ein top ausgebildeter junger Stürmer und ich freue mich darauf, mit ihm seine ersten Schritte im Seniorenbereich zu gehen“, zeigt sich Piraten-Coach Dominic Weis über den nächsten Neuzugang der Gennachstädter glücklich. Und auch ESV Team-Manager David Strodel sieht dies ähnlich. „Maxi ist ein sehr interessanter junger Spieler mit großem Potenzial. Er hat in den vergangenen Jahren in Kaufbeuren eine hervorragende Ausbildung genossen und seine Mannschaft in der vergangenen Saison als Kapitän der DNL aufs Eis geführt. Das zeigt, welches Vertrauen dort in ihn gesetzt wurde“, erklärt Strodel, der demnach sehr gespannt auf die weitere Entwicklung des Neuzugangs ist und sich sehr freut, dass die Buchloer Stöhr auf diesem Weg künftig begleiten dürfen.

In der Tat ist die Ausbildung, die Stöhr im Nachwuchsbereich genossen hat, sicherlich eine der besten Deutschlands. Denn ohne Frage zählt die Talentschmiede des Nachbarn Kaufbeuren, aus der der junge Offensivmann stammt, immer noch zu den besten Nachwuchsschulen der Republik. Und in dieser war der Stürmer in den vergangenen Jahren stets einer der gefährlichsten Scorer in den jeweiligen Nachwuchsteams des ESVK, die nach wie vor in den höchsten Spielklassen des DEB unterwegs sind. Spielpraxis auf stärkstem Niveau im Nachwuchsbereich hat Stöhr also in den vergangenen Jahren ausreichend gesammelt und nun will er diese Erfahrungen auch bei seiner ersten Station im Senioren-Eishockey zeigen.

Und hierbei kommt Stöhr mit der Visitenkarte eines torgefährlichen Angreifers nach Buchloe, da der 19-Jährige in den letzten Spielzeiten immer zu den wichtigsten Punktelieferanten seiner Altersklasse zählte. Während Stöhr beispielsweise in der Saison 2022/23 in der U17 mit 16 Toren und 53 Assists sogar Topscorer der Nachwuchs-Joker war, belegte er in den zurückliegenden beiden Jahren in der U20 Rang vier und fünf der teaminternen Scorerwertung.

Dass der Sprung vom Nachwuchs- in den Seniorenbereich natürlich nochmals eine andere Hausnummer ist, ist allerdings auch klar. Aber die Voraussetzungen, um diesen erfolgreich zu gestalten, hat Stöhr allemal und die Buchloer wollen ihrem Neuzugang die Umstellung dabei so einfach wie möglich machen. „Ich freue mich sehr, dass wir ihm die Plattform für seine ersten Schritte im Senioreneishockey bieten können“, meint daher auch David Strodel, den der junge Offensivmann in den Gesprächen auch menschlich sofort überzeugt hat. „Wir werden alles dafür tun, dass er sich in Buchloe wohlfühlt und sich sportlich bestmöglich weiterentwickeln kann.“ Und auch Trainer Dominic Weis hat keinerlei Bedenken und ist dementsprechend zuversichtlich, dass sich Stöhr bei seiner ersten Station im Erwachsenenbereich rasch eingewöhnen wird. „Wenn er hart arbeitet, wird er sich sicherlich schnell in der Bayernliga zurechtfinden“, rechnet Weis, der sich wie die anderen ESV-Verantwortlichen auch sehr über Verpflichtung des jungen Mannes freut und ihn herzlich bei seinem neuen Team – den Buchloer Piraten – Willkommen heißt.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Maximilian Stöhr @ Elite Prospects

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