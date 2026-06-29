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Talentierter Jungadler soll bei den Memmingen Indians den nächsten Schritt im Senioren-Eishockey schaffen

Nächster Neuzugang: ECDC Memmingen verpflichtet Maxime Bickel

29. Juni 20261 Mins read45
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Maxime Bickel - © Moritz Eden /City-Press
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Memmingen. (mfr) Mit Maxime Bickel dürfen die Memminger Indians den nächsten Neuzugang für die kommende Spielzeit begrüßen.

Der 19-jährige Stürmer wechselt aus dem renommierten Nachwuchs der Jungadler Mannheim an den Hühnerberg und möchte in Memmingen den nächsten Schritt seiner noch jungen Karriere gehen.

Der in Weinheim geborene Angreifer durchlief die Nachwuchsabteilung der Jungadler Mannheim und zählte dort über mehrere Jahre zu den Leistungsträgern. In der vergangenen Saison führte der Linksschütze die U20-Mannschaft sogar als Kapitän aufs Eis und übernahm damit bereits in jungen Jahren Verantwortung innerhalb eines der erfolgreichsten Nachwuchsprogramme Deutschlands. Der 1,78 Meter große und 76 Kilogramm schwere Stürmer gilt als laufstarker Zwei-Wege-Spieler mit hoher Einsatzbereitschaft und ausgeprägtem Teamgeist.

Auch offensiv konnte Bickel in der Saison 2025/26 Akzente setzen. In 38 DNL-Partien verbuchte er 7 Tore und 17 Vorlagen und kam damit auf 24 Scorerpunkte, in den Playoffs folgten 5 weitere Punkte in 10 Spielen. Seine Entwicklung sowie seine Rolle als Führungsspieler machten ihn zu einem wichtigen Bestandteil der Jungadler-Mannschaft. Zusätzlich stand Bickel, per Förderlizenz, auch in der Oberliga auf dem Eis. Für die Stuttgart Rebels kam er auf 13 Einsätze, in welchen ihm sein Premierentreffer im Profi-Bereich sowie zwei Assists gelangen. U.a. lief er dabei auch bereits zweimal gegen die Indians auf.

Sven Müller: „Maxime hat in Mannheim eine hervorragende Ausbildung genossen und bereits Verantwortung als Kapitän übernommen. Er bringt eine starke Einstellung, viel Charakter und Entwicklungspotenzial mit. Wir hoffen, dass er sich bei uns schnell an das Senioren-Eishockey gewöhnen und seinen nächsten Schritt machen wird.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Maxime Bickel @ Elite Prospects

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