Talent verlÃ¤ngert Vertrag â€“ David Amort bleibt ein Riverking

Artikel anhören Landsberg. (PM HCL) Mit der Vertragsverlängerung von David Amort können die Riverkings ein weiteres junges Talent halten. Der 21-jährige Stürmer wechselte vor...

Artikel anhören Artikel anhören

Landsberg. (PM HCL) Mit der Vertragsverlängerung von David Amort können die Riverkings ein weiteres junges Talent halten.

Der 21-jährige Stürmer wechselte vor der letzten Saison aus dem DNL Team der Augsburger Panther in die Lechstadt. Das Eishockeyspielen erlernte der gebürtige Lübecker beim EHC Timmendorfer Strand, bevor er über den EV Füssen und die Hamburg Freezers zunächst vier Jahre lang für die Eisbären Berlin und dann zwei Jahre für den Augsburger EV seine Schlittschuhe schnürte.

Vizepräsident Michael Grundei: „David ist ein ganz starker Schlittschuhläufer, der mit seiner Geschwindigkeit sehr gut in unser Team passt. Da er keine Scheibe kampflos verloren geht, ist er ein unangenehmer Stürmer für unsere Gegner. Mit seinen 21 Jahren ist er noch sehr jung und wird sich in der kommenden Saison weiterentwickeln – was sich hoffentlich auch auf dem Scoringboard bemerkbar machen wird. Wir sind froh, dass wir David auch in der Bayernliga in unserer Mannschaft haben.“

David Amort: „Ich bin im letzten Jahr super in Landsberg aufgenommen worden und habe mich von Beginn an wohl gefühlt. Wir wollen in der kommenden Saison oben in der Tabelle mitspielen, denn das ist für uns als Mannschaft und auch für unsere fantastischen Fans der Anspruch! Dafür will ich alles geben und freue mich auf die kommende Spielzeit!“