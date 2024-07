Talent Lukas Bender und Jordan Knackstedt kommen zu den Scorpions

Mellendorf. (PM Scprpions) Lukas Bender #68, 21 Jahre jung, bei den Jungadlern Mannheim ausgebildet, wird kommende Saison für die Scorpions auflaufen. Das Talent hat...

Mellendorf. (PM Scprpions) Lukas Bender #68, 21 Jahre jung, bei den Jungadlern Mannheim ausgebildet, wird kommende Saison für die Scorpions auflaufen.

Das Talent hat einen langfristigen Vertrag bei den Iserlohn Roosters (DEL) unterschrieben und wird für die kommende Saison fest an die Scorpions ausgeliehen. Im Falle eines personellen Engpasses bei den Roosters steht Bender den Sauerländern per Förderlizenzabsprache zur Verfügung.

Lukas erzielte letzte Saison in 9 Playoff-Spielen in Ravensburg (DEL 2) 2 Tore und 5 Assists. Der 1,92m große und 91kg schwere Rechtsschütze bringt die Erfahrung aus 29 DEL 2 Spielen mit und freut sich auf seine neue Aufgabe.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Verantwortlichen der Iserlohn Roosters für das entgegengebrachte Vertrauen und die hervorragende Zusammenarbeit.

Coach Stolikowski: „Da wir in der kommenden Saison möglichst immer mit 4 Reihen spielen werden, ist Lukas einer der Jungspieler, die der Mannschaft gut tun werden.“

Jordan Knackstedt ist ein Scorpion

Den Scorpions ist es gelungen den in Saskatoon (Kanada) geborenen 35-Jährigen Topscorer Jordan Knackstedt zu verpflichten. Der Stürmer wird mit der Nummer 19 auflaufen.

Knackstedt, 191 cm groß und 91 kg schwer, spielt mittlerweile seit 2017 durchgehend in der DEL 2 und hat in der Liga mit 509 Scorerpunkten ein ganz starkes Ergebnis abgeliefert. Es überrascht nicht, dass Knackstedt in den Jahren, seitdem es in der DEL 2 den Goldenen Helm gibt, diese Trophäe sehr häufig als jeweils bester Scorer seines Teams getragen hat.

„Es war nicht ganz einfach“, so Sportchef Haselbacher, den gebürtigen Kanadier mit deutschem Pass an die Scorpions zu binden. Die Scorpions waren gewiss nicht der einzige Club, der an seiner Verpflichtung interessiert war.

„Jordan Knackstedt passt genau in unser Anforderungsprofil“, so Coach Stolikowski, der sehr zufrieden war als am vergangenen Wochenende der unterschriebene Spielervertrag des begehrten Rechtsschützen in der Scorpions Geschäftsstelle eintraf.