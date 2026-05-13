Talent Levi Holzhausen wechselt vom KEV zum rheinischen Rivalen nach Düsseldorf

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG verpflichtet den 19-jährigen Stürmer Levi Holzhausen.

Der gebürtige Grevenbroicher durchlief zahlreiche Jugendmannschaften beim Krefelder EV und wurde in der vergangenen Saison auch fünf Mal für die den Hammer Eisbären in der Oberliga eingesetzt. In der DNL U20 des KEV erzielte Holzhausen zuletzt 42 Punkte in 48 Spielen. Der Linksschütze erhält einen Vertrag bis 2028. Bemerkenswert: Als 16-Jähriger hat Holzhausen für einige Zeit mit Eishockey pausiert.

Sportdirektor Rich Chernomaz: „Levi Holzhausen hat seine Ausbildung im Nachwuchs der Krefeld Pinguine durchlaufen. Er ist ein großgewachsener Außenstürmer und guter Skater. Seine Einstellung ist sehr professionell. Als U21-Spieler kann er sehr viel Energie in unser Spiel bringen. Natürlich benötigt er noch einige Zeit, sich weiter zu entwickeln, aber das Potenzial ist vorhanden.“

Levi Holzhausen: „Die DEG ist ein Verein aus meiner Heimatregion. Ich bin stolz, ab sofort für diesen Club auflaufen zu dürfen. Während meiner Karriere gab es eine Phase, in der ich unsicher war, ob meine Zukunft im Eishockey liegt. Nach kurzer Zeit habe ich jedoch gemerkt, dass mir etwas fehlt und dass dieser Sport nicht nur ein Hobby für mich ist, sondern echte Leidenschaft. Ich habe hart an mir gearbeitet – sowohl körperlich als auch mental – um wieder auf höchstem Niveau spielen zu können. Jetzt bin ich motivierter denn je, mich weiterzuentwickeln, alles zu geben und freue mich darauf, den nächsten Schritt im Profibereich hier in Düsseldorf zu gehen.“

Levi Holzhausen wurde am 16. Oktober 2006 in Grevenbroich geboren. Nach vielen Jahren in Krefeld wechselt er nun auf die richtige Rheinseite. Er ist 188 cm groß und 89 kg schwer und wird in Düsseldorf mit der #3 auflaufen.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Levi Holzhausen @ Elite Prospects