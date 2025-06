Talent aus Landshut: BjÃ¶rn Salhi wechselt nach Erding

Erding. (PM Gladiators) Mit Björn Salhi begrüßen die Erding Gladiators ein vielversprechendes Offensivtalent im Kader.

Der 20-jährige Stürmer zählte in den letzten Jahren zu den konstantesten Punktesammlern in der DNL beim EV Landshut und war dort regelmäßig unter den Top-3-Scorern seines Teams zu finden.Salhi bringt nicht nur Spielwitz und Übersicht mit, sondern auch die nötige Portion Ehrgeiz, um sich im Seniorenbereich zu etablieren. Erste Erfahrungen in der Oberliga sammelte der Linksschütze bereits bei seinen Einsätzen für die Passau Black Hawks.

David Whitney, sportlicher Leiter der Gladiators, freut sich über den Neuzugang: „Mit Björn holen wir ein Talent nach Erding, das in der Oberliga den nächsten Schritt gehen will. Die Umstellung von der DNL zum Senioren-Eishockey ist sicherlich nicht einfach, aber mit Einsatz und Fleiß – und beides bringt Björn mit – ist vieles möglich. Das hat er auch bereits bei seinen Einsätzen in Passau unter Beweis gestellt.“

