Talent aus der DNL: Lukas Kopietz kommt zu den Hannover Scorpions

Mellendorf. (PM Scorpions) Die Hannover Scorpions freuen sich, die Verpflichtung des vielversprechenden Stürmertalents Lukas Kopietz bekanntzugeben.

Der 20-Jährige wechselt zur kommenden Saison 2025/26 in seine erste Profisaison in der Oberliga Nord und verstärkt das Offensivkontingent der Scorpions.

Der 176cm große und 82kg schwere Lukas Kopietz kommt aus der renommierten Deutschen Nachwuchsliga (DNL). Seine Ausbildung erhielt er bei der Düsseldorfer EG, für die er in der DNL sein erstes Jahr bestritt. Zur Saison 2022/23 zog es ihn weiter zu den Kölner Junghaien, wo er seine hervorragende Entwicklung in der DNL fortsetzte. Lukas hatte den besten Schnitt im Scoring seiner Mannschaft in der Hauptrunde mit 1,45 Punkten pro Spiel (33 Spiele – 21 Tore / 27 Assits)!

Bereits im Jugendbereich sammelte Kopietz reichlich Erfahrung auf internationalem Parkett. Er trug den Dress der deutschen Nachwuchsnationalmannschaften in den Altersklassen U17, U18 und U19 und zeigte dabei sein großes Potenzial.

„Wir sind sehr stolz, mit Lukas ein herausragendes Stürmertalent für die Scorpions gewonnen zu haben“, erklärt Sportchef Eric Haselbacher. „Er wird unser Team bereichern und unser Offensivspiel dynamischer gestalten. Wir freuen uns, Lukas auf seinem nächsten Karriereschritt begleiten zu dürfen.“

Lukas Kopietz selbst zu seinem Schritt: „Ich freue mich riesig auf die Hannover Scorpions und die Chance, mein erstes Profijahr in einer so traditionsreichen Organisation zu absolvieren. Ich spüre hier von der ersten Begegnung an eine große Unterstützung und kann es kaum erwarten, mit meinen neuen Teamkameraden aufs Eis zu gehen und gemeinsam Erfolge zu feiern.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann









Eishockey-Magazin TV