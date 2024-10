TAG Salzgitter Icefighters â€“ Doppel-Highlight gegen die Harzer Falken und den Hamburger SV

Salzgitter. (PM Icefighters) Das kommende Wochenende verspricht Hochspannung für die TAG Salzgitter Icefighters! Am Freitagabend reisen die Icefighters zum Auswärts-Derby ins Wurmbergstadion, wo uns...

Salzgitter. (PM Icefighters) Das kommende Wochenende verspricht Hochspannung für die TAG Salzgitter Icefighters!

Am Freitagabend reisen die Icefighters zum Auswärts-Derby ins Wurmbergstadion, wo uns der aktuelle Tabellenführer der Regionalliga Nord, die Harzer Falken, erwartet. Zwei Tage später am Sonntag freuen wir uns, den Hamburger SV in der Eissporthalle am Salzgittersee zu unserem ersten November-Heimspiel begrüßen zu dürfen.

Freitag: Derby gegen den Spitzenreiter Harzer Falken

Der Startschuss für das spannende Wochenende fällt am Freitagabend mit dem Süd-Ost-Niedersachsen-Derby in Braunlage. Die Gastgeber aus dem Harz führen die Tabelle der Regionalliga Nord an und konnten ihre bisherigen drei Spiele für sich entscheiden. Als ungeschlagener Favorit gehen die Harzer Falken sicher mit Rückenwind ins Derby, doch auch wir sind hochmotiviert und entschlossen, dem Tabellenführer Paroli zu bieten. Unser Trainer Radek Vit betont: „Im Harz wollen wir versuchen, Punkte mitzunehmen. Dafür muss unsere Defensive besser funktionieren, besonders was die Scheibenverluste an den blauen Linien betrifft.“ Mit einer konzentrierten, geschlossenen Teamleistung über 60 Minuten wollen wir uns die Möglichkeit auf eine Überraschung wahren und dem Favoriten einen harten Kampf liefern.

Sonntag: Heimspiel gegen den HSV

Am Sonntag ist es dann soweit – wir treten vor heimischer Kulisse gegen den Hamburger SV an, der derzeit auf Platz sieben rangiert. Mit der Rückkehr einiger verletzter Spieler ist der HSV stärker einzuschätzen als in der letzten Saison und dürfte uns nichts schenken. Coach Vit macht deutlich, was er von unserem Team erwartet: „Gegen den HSV wollen wir genauso dominierend auftreten wie zu großen Teilen der beiden letzten Spiele, jedoch ohne dabei die defensiven Aufgaben zu vernachlässigen.“ Mit einer ausgewogenen Balance aus offensiver Durchschlagskraft und defensiver Stabilität haben wir eine realistische Chance, die Punkte in Salzgitter zu behalten und unseren Fans ein spannendes, erfolgreiches Spiel zu bieten.

Team-Updates und Unterstützung der Fans

Unsere Vorbereitung in dieser Woche verlief intensiv, und wir haben gute Nachrichten zu vermelden: Stürmer J. Ceglarski kehrt voraussichtlich nach seiner Verletzungspause ins Team zurück. Leider müssen wir weiterhin auf A. Kraßmann verzichten, während der Einsatz von P. Hartmann und J. Rebig noch ungewiss bleibt.

Für alle Fans, die uns am Freitag im Wurmbergstadion unterstützen möchten, bitten wir aufgrund der hohen Nachfrage an der Abendkasse darum, Tickets im Voraus online zu sichern, um lange Wartezeiten zu vermeiden. Nach dem Heimspiel gegen den HSV laden wir euch herzlich zur Pressekonferenz in der Pistenbar der Eissporthalle ein, um das Wochenende gemeinsam Revue passieren zu lassen.

Spieltermine:

Auswärtsspiel: Freitag, 01.11.2024, 20:00 Uhr, EC Harzer Falken – TAG Salzgitter Icefighters

Heimspiel: Sonntag, 03.11.2024, 18:30 Uhr, TAG Salzgitter Icefighters – Hamburger SV

