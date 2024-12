Tag der Vereine: Black Hawks laden zum Freitagsheimspiel

Passau. (PM Black Hawks) Den Passau Black Hawks ist am Dienstag beim 2:0 Heimerfolg gegen Tölz der Befreiungsschlag gelungen. Am Freitag den 13. wollen...

Passau. (PM Black Hawks) Den Passau Black Hawks ist am Dienstag beim 2:0 Heimerfolg gegen Tölz der Befreiungsschlag gelungen.

Am Freitag den 13. wollen die Dreiflüsse Städter um 19:30 Uhr im Heimspiel gegen den EV Lindau nachlagen. Gruseln sollen sich an dem Tag, der für seinen Aberglauben bekannt ist und wonach sogar ein erfolgreiches Horror-Franchise benannt wurde, nur die Gäste aus Lindau. Unterstützt werden die Habichte nicht nur von den lautstarken Black Hawks Fans, sondern auch von vielen verschiedenen Vereinen aus der Region. Die Habichte laden alle Vereine und Mannschaften am Freitag in die Eis-Arena ein.

Am Tag der Vereine haben alle angemeldeten Vereine freien Eintritt für ihre Mitglieder. Anmeldeschluss ist am Freitag, 13.12.2024 um 15 Uhr (kontakt@blackhawks-passau.de). Somit können sich alle Fans und Zuschauer auf grandiose Stimmung, emotionales Eishockey und beste Verpflegung freuen.

„Wir freuen uns auf eine gut gefüllte Eis-Arena. Schön ist auch, dass wir Vereine aus verschiedenen Bereichen im Stadion begrüßen dürfen. Wir freuen uns auf einen großartigen Eishockey Abend.“ so Geschäftsführer Kevin Dierks zum Tag der Vereine bei den Passau Black Hawks.

Die Black Hawks haben am Freitag außerdem die große Chance weiter Druck auf die vorderen Teams zu machen. Nur drei Punkte trennen die Habichte von dem begehrten Pre-Playoffplatz. Um am Ende der Vorrunde mindestens auf Platz 10 der Oberliga Süd Tabelle zu stehen, müssen die Black Hawks vor allem ihre Heimspiele gegen die direkte Konkurrenz gewinnen. Die bisherigen beiden Duelle gegen den EV Lindau gingen allesamt klar und deutlich an die Islanders. Es wäre also der absolut richtige Zeitpunkt sich für die beiden Niederlagen zu revanchieren. Gemeinsam mit den Zuschauern im Rücken wollen die Passauer Eishockey Cracks im letzten Heimspiel vor den Weihnachtsfeiertagen einen drei Punkte Sieg feiern.

Tickets für das Heimspiel gegen den EV Lindau sind online auf etix.com erhältlich. – czo

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV