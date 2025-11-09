Tag der Entscheidungen beim Deutschland-Cup der Männer

Landshut. (MR) Im letzten Spiel trafen am Mittag die bisher sieglosen Letten auf Österreich, das bekanntlich am Vortag der DEB-Auswahl eine empfindliche Niederlage beschert hatte.

Lettland, das im Frühjahr auch am Olympischen Turnier teilnehmen wird, legte druckvoll los, um sich mit einem Erfolgserlebnis aus dem Turnier zu verabschieden. Sie legten druckvoll los, und auch in Unterzahl verteidgten sie aggressiv, dass das ÖEHV Team kaum ein Durchkommen sah. Torlos wurden erstmals die Seiten gewechselt. Auch im Mittelabschnitt machten die Balten das Spiel, und Österreich schwächte sich durch ein paar Strafen selbst. Zur Spielmitte belohnte sich Lettland schließlich durch Janis Jaks (32.), während Österreichs Goalie Florian Vorauer sein Team vor einem größeren Rückstand im weiteren Verlauf rettete.

Doppelschlag bringt späte Hoffnung

Eine frühe Strafzeit im Schlussabschnitt gegen Österreich konnten die Letten zum 2:0 nutzen (Renars Krastenbergs, 43.). Überhaupt ging im Lettischen Powerplay viel über Krastenbergs, der im rechten Bullykreis auf den Onetimer wartete. Und Lettland bekam recht viele Powerplays. Lettland setzte sich über weite Strecken fest, während Österreich eher nur Entlastungsvorstöße brachte. Zur Drittelmitte legten die Balten gar den dritten Treffer nach (Miks Indrasis, 50.), als Österreich die Scheibe hinter dem Tor nicht unter Kontrolle bekam. Und Lettland hatte noch weitere Chancen, schoss aber auch eine Menge „Fahrkarten“. Über die Fanghand in den Knich traf Patrick Söllinger zum 1. Treffer für Österreich (52.). Kaum eine Minute später überwand Peter Schneider den Lettischen Goalie Ivars Punnenovs auf die gleiche Weise (53.) – nur noch ein Tor Rückstand. Sollte doch noch etwas gehen? Österreich hatte jedenfalls jetzt neue Energie und drückte auf den Ausgleich. 60 Sekunden vor der Sirene zug Coach Roger Bader den Goalie, doch der Schuss ging nach hinten los, Krastenbergs schoss ins verwaiste Tor ein zum Endstand von 4:2 vor 1400 Zuschauern.

Die Tore erzielten:

1:0 (31:05) Smirnovs (Sejejs, Daugavins)

2:0 (42:09) Krastenbergs (Smits, Smirnovs) PP1

3:0 (49:02) Indrasis (Richards Bukarts)

3:1 (51:58) Söllinger (Kainzl)

3:2 (52:41) Schneider (Wolf, Nickl)

4:2 (59:16) Krastenbergs (Daugavins, Smirnivs) EN

Dominic Zwerger zum Spiel





