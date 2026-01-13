Tätlichkeit gegen einen Spieloffiziellen: Sechs Spiele Sperre für Augsburgs Alexandre Grenier!

Neuss. (DEL) Alexandre Grenier von den Augsburger Panthern wurde vom Disziplinarausschuss der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) wegen einer Tätlichkeit gegen einen Spieloffiziellen (Regel 40.2) in der Begegnung gegen die Kölner Haie am 11.01.2026 für sechs Spiele gesperrt.

Zudem erhält der Spieler eine Geldstrafe.

