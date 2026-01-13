Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
! +Augsburger Panther

Tätlichkeit gegen einen Spieloffiziellen: Sechs Spiele Sperre für Augsburgs Alexandre Grenier!

13. Januar 20261 Mins read246
Alexandre Grenier von den Augsburger Panther - © Bruno Dietrich / City-Press
Neuss. (DEL) Alexandre Grenier von den Augsburger Panthern wurde vom Disziplinarausschuss der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) wegen einer Tätlichkeit gegen einen Spieloffiziellen (Regel 40.2) in der Begegnung gegen die Kölner Haie am 11.01.2026 für sechs Spiele gesperrt.

Zudem erhält der Spieler eine Geldstrafe.

Previous post Starkes Ausrufezeichen der U20 – Starbulls-Nachwuchs sammelt wichtige Erfahrungen

