Tabellennachbar und Verfolger der Tigers warten am Wochenende

Bayreuth. (PM Tigers) Am kommenden Wochenende starten die onesto Tigers Bayreuth in die letzten 10 Spiele der Oberliga Süd-Hauptrunde.

Dabei stehen zwei Duelle gegen direkte Konkurrenten auf dem Programm: Am Freitag empfängt man um 20 Uhr den EC Peiting zum Heimspiel im Tigerkäfig und am Sonntag steht die Reise zu den Stuttgart Rebels auf dem Programm. Hier startet die Partie um 17:30 Uhr.

Nach schwierigem Saisonstart hat sich der EC Peiting – auch in Folge eines Wechsels auf der Trainerposition von John Sicinski zu Lanny Gare – nach und nach in der Tabelle nach oben gearbeitet und liegt aktuell nach Punkten gleichauf mit den Tigers. Zu Jahresbeginn konnte man – beginnend mit einem 6:3-Heimsieg gegen die Tigers – eine Serie von 5 Siegen hinlegen, zuletzt gab es aber 3 Niederlagen gegen Memmingen, in Bad Tölz und gegen Lindau.

Topscorer ist John MacKinnon (27 Tore + 26 Vorlagen) vor Justin Maylan (13 + 39) und Carson Briere (21 + 26), punktbester Verteidiger ist Ex-Tiger Simon Mayr (11 + 14). Im Tor kamen schon fünf Spieler zum Einsatz, die meiste Eiszeit hatten bisher Andreas Magg (87,3% Fangquote) und Tommi Steffen (90,1%). Auch im Powerplay liegen Peiting (19,7%) und Bayreuth (19,9%) nahezu gleichauf, in Unterzahl liegen die Gäste leicht vorne (77,6% zu 75,3%). Mit 9,9 Strafminuten pro Spiel gehört man zudem zu den fairsten Teams der Liga.

Die Stuttgart Rebels haben im Vergleich zur vergangenen Saison einen spürbaren Schritt nach vorne gemacht und fanden sich schon in den Pre-Playoff-Rängen wieder. Zuletzt zeigte die Tendenz wieder nach unten: Nach sechs Niederlagen und zuletzt einem 0:9 in Memmingen trennte man sich unter der Woche von Chef-Trainer Jan Melichar. Seinen Posten an der Bande übernimmt vorerst der sportliche Leiter – und Spieler – Matt Pistilli, der von Eu Jin Yap, dem Headcoach des Stuttgarter Eishockey-Clubs, unterstützt wird.

Stürmer Alex Blais (10 + 41) und Verteidiger Dane Montgomery (11 + 34) führen das Scoring der Rebels an, ihnen folgen die Stürmer Jannik Herm (14 + 21) und Nico Geidl (19 + 12). Im Tor setzt man meist auf Nick Vieregge (87,8%). Im Powerplay (21,0%) und im Penaltykilling (77,0%) liegen die Rebels leicht vor den Tigers, in der Fairplay-Tabelle steht man aber ebenso im Tabellenkeller.

Nach den personellen Rückschlägen der vergangenen Spieltage muss Coach Larry Suarez seine Formationen neu ordnen. Mit Alex Barber und Lennard Habeck fehlen zwei wichtige Angreifer und nach dem Ausfall von Goalie Maximilian Meier muss man auch im Tor noch Lösungen finden.

Conner McLeod wird am Freitag für die Tigers im Einsatz sein, jedoch steht der Goalie am Sonntag nicht zur Verfügung. Ondrej Nedved wird sich trotz noch vorhandenen Blessuren zur Verfügung stellen und wieder ins Geschehen eingreifen.

-kno

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!