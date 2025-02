TabellenfÃ¼hrung fÃ¼r den ERC Sonthofen

Sonthofen. (PM ERC) Sonthofens Eishockeyspieler erkämpfen sich nach einem 0:2-Rückstand ein Unentschieden in Lechbruck und sichern sich auch durch die Schützenhilfe Pfrontens mit dem Sieg gegen Burgau die Tabellenführung.

Der ERC hatte in der vergangenen Woche eine Krankheitswelle zu verkraften und trat mit teils leicht angeschlagenen Spielern an.

Das Auftaktdrittel in Lechbruck begann für den ERC Sonthofen mit einem Rückschlag. Keine vier Minuten waren gespielt, als ERCL-Stürmer Marcus Köpf die Hausherren in Führung brachte. Die Schwarz-Gelben zeigten daraufhin eine insgesamt ansprechende Leistung und erarbeiteten sich mehrere Chancen. Doch entweder scheiterten sie an ERCL-Keeper Philipp Wieland oder an ihrer eigenen Verspieltheit. Im eigenen Verteidigungsdrittel haperte es bei den Oberallgäuern etwas am Stellungsspiel, was die Aufmerksamkeit auf ERC-Goalie Fabian Schütze lenkte. Rund zehn Minuten nach dem ersten Treffer der Lechbrucker musste Schütze dann doch den zweiten Treffer durch den erneut herausragenden Marcus Köpf hinnehmen. Nach einigen ungenutzten Chancen auf beiden Seiten ging es schließlich in die erste Pause.

Im nächsten Spielabschnitt zeigten die Sonthofner eine cleverere Defensivleistung, während auch die schwarz-gelbe Offensivabteilung besser ins Spiel fand und einige vielversprechende Chancen kreierte. In der 27. Spielminute nutzte Ondrej Havlicek nach starker Vorarbeit und Traumpass von Kapitän Marc Sill die Gelegenheit und erzielte bei 4 gegen 4 den Anschlusstreffer. Sonthofen blieb weiterhin spielbestimmend, zumindest bei 5 gegen 5. Die Unparteiischen waren nämlich die ganze Partie über fleißig am Werkeln. Zu Drittelende dann der Hammer im wahrsten Sinne des Wortes: In buchstäblich letzter Sekunde nahm Sonthofens Spielertrainer Vladimir Kames die Vorlage von Ondrej Havlicek und setzte das Ding mit einem Strahl zum 2:2 in die gegnerischen Maschen, ehe der zweite Pausentee gereicht wurde.

So wie das letzte Drittel endete, so begann der Schlussabschnitt: Mit einem Sonthofner Treffer. Dan Przybyla wurde von Havlicek bedacht und markierte den 3:2-Führungstreffer. Auch in Sachen Strafzeiten ging es munter weiter. Sonthofen stand sozusagen unter Dauerstrafe. So auch kurz vor Ende der Partie. Lechbruck agierte wieder in Überzahl, was sich auszahlen sollte, als ERCL-Stürmer Richard Schratt den 3:3-Ausgleich zum Jubel der 205 Zuschauer servierte und die Entscheidung dadurch in die Overtime verschob. Wenn es läuft, dann läuft’s. So auch bei den Gastgebern. Nach guten drei Minuten beendete Lechbrucks Center Kevin Lappatto die Partie mit seinem 4:3-Siegtreffer.

Trotz dieser Niederlage kann sich der ERC wieder Spitzenreiter nennen. Durch das an diesem Abend erreichte Unentschieden und der Auswärtsniederlage der Burgauer reicht dem Traditionsverein ein Punkt für die Tabellenführung. Die Schwarz-Gelben können somit am kommenden Freitag mit einem Heimsieg erneut gegen den ERC Lechbruck mit eigener Kraft den Platz an der Sonne zu Playoffbeginn sichern.

