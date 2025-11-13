Tabellenführung behaupten: Indians empfangen Lindau

Memmingen. (PM Indians) Der ECDC Memmingen ist zurück aus der Länderspielpause und möchte am Wochenende die gute Form der letzten Wochen bestätigen.

Als Tabellenführer reisen die Indians am Freitagabend zum EC Peiting, am Sonntag kommt der EV Lindau in die ALPHA COOLING-Arena. Karten fürs Heimspiel sind bereits erhältlich.

Mit einem, wie nahezu immer, engen Spiel rechnen die Verantwortlichen der Indians am Freitagabend. Dann geht es für das Team in Peiting um drei Punkte. Bei den Galliern ist es traditionell schwierig zu bestehen, gerade nach dem spielfreien Wochenende dürfte sich das nicht geändert haben. Die Indians gehen zwar als klarer Favorit in die Partie, sind aber gewarnt. Felix Brassard und Brett Ouderkirk kehren mit den Maustädtern an ihre ehemalige Wirkungsstätte zurück, die Oberbayern befinden sich aktuell in den Pre-Playoff-Plätzen. Die Endrunde ist in Peiting, wie jedes Jahr, definitiv wieder das Ziel und mit dem aktuellen Kader auch zu erreichen. Die neuverpflichteten Kontingentspieler John MacKinnon und Justin Maylan konnten bereits gut punkten und damit zeigen, dass sie den Sprung in die Oberliga ohne Probleme schaffen. Mit Thomas Heger ist auch ein Urgestein unter den besten Scorern zu finden. Im Tor teilen sich Neuzugang Tommi Steffen und Routinier Andreas Magg die Einsätze für das Team von Trainer Sicinski. Los geht’s in Peiting um 19:30 Uhr, ein Fanbus aus Memmingen rollt (Anmeldung noch möglich unter Tel. +49 160 7856269).

Am Sonntag kommen die Lindau Islanders nach Memmingen. Bei den Indians wird Milan Pfalzer dieses Spiel noch gesperrt verpassen, die anderen Akteure sollten allesamt einsatzbereit sein.

Das Team vom Bodensee konnte bislang die Erwartungen noch nicht erfüllen. Trotz zahlreicher starker Neuzugänge ist der EVL vor dem Wochenende nur auf Rang 10 zu finden. Vor der Saison landeten die Inselstädter in den meisten Prognosen zwischen Platz 5 und 7, um diese Platzierungen zu erreichen, muss nun gepunktet werden. Das erste Aufeinandertreffen beider Teams entschied der ECDC mit 2:6 für sich. Auch zuhause soll nun ein Sieg eingefahren werden. Bei den Gästen kann Trainer Michael Baindl auf die Kontingentspieler Eetu Elo, Christopher Lawlor und Zan Jezovsek zurückgreifen. Vor allem letzterer sticht auch in diesem Jahr wieder durch viele Punkte heraus, auch wenn er an seine bärenstarken Werte aus dem Vorjahr noch nicht herankommt. Mit Valentin Busch und Marcus Marsall stehen zwei ehemalige Indianer im Kader des EVL, auch Nicolas Strodel und Lukas Bender haben bereits das rot-weiße Trikot getragen. Die Partie am Hühnerberg startet am Sonntag um 18 Uhr, Tickets sind bereits im Vorverkauf erhältlich. Vor und während des Spiels findet auch letztmalig eine Anmeldung für den Buskonvoi nach Garmisch Ende Dezember statt. Bislang sind bereits 23 Busse ausgebucht, sodass nun nur noch letzte Kontigente verfügbar sind.

