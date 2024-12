TabellenfÃ¼hrer Sonthofen setzt sich im letzten Drittel durch

Lechbruck. (PM ERC) Der ERC Lechbruck musste sich am Sonntagabend beim Tabellenführer ERC Sonthofen mit 2:8 geschlagen geben.

Trotz einer engagierten und couragierten Leistung der ersatzgeschwächten Flößer zeigte sich die individuelle Klasse der Gastgeber vor allem im Schlussdrittel.

Mit einem gehandicapten Kader, in dem die Langzeitverletzten sowie die erste Verteidigungsreihe mit Mathias Schuster und Marius Hack fehlten, zeigten sich die Lecher von Beginn an kämpferisch. Erstmals in dieser Saison war Matthias Köpf im Aufgebot. Bereits in der 12. Minute belohnte sich der ERC für seinen mutigen Start. Simon Maucher traf nach einer exzellenten Vorarbeit von Cameron Roberts zum 0:1 für die Gäste.

Die Hausherren, sichtbar überrascht von der aktiven Spielweise der Flößer, fanden zunächst keine Mittel gegen die gut stehende Defensive und den hervorragend aufgelegten Christoph Lohr im Tor. Fabian Bacz hatte in der 17. Minute sogar das 0:2 auf dem Schläger, verfehlte das Ziel jedoch knapp. So ging der ERC Lechbruck mit einer verdienten 1:0-Führung in die erste Pause.

Im zweiten Drittel erhöhte Sonthofen den Druck spürbar. Bereits in der 24. Minute markierte Havlicek mit einem präzisen Schlenzer ins Kreuzeck den Ausgleich. Doch die Flößer hatten die passende Antwort parat: Cameron Roberts glänzte erneut mit einer Einzelaktion, die Marcus Köpf in der 26. Minute per Direktabnahme zum 1:2 abschloss.

Die Freude währte jedoch nur kurz. Nicolas Neuber gelang mit einem Schlagschuss aus der Distanz der erneute Ausgleich (28.). In der Folge wurde Sonthofen dominanter, auch begünstigt durch Strafzeiten der Lecher. Adam Suchomer brachte die Gastgeber in der 33. Minute erstmals in Führung, als der ERC eine Unterzahlsituation nicht schadlos überstehen konnte. Gotzler erhöhte in der 37. Minute auf 4:2. Trotz einiger hochkarätiger Chancen durch Marcus Köpf und Cameron Roberts blieb ein erneuter Anschlusstreffer den Flößern verwehrt.

Im letzten Drittel machte sich der Kräfteverschleiss und der Ausfall von mehreren Stammkräften beim ERC Lechbruck bemerkbar. Einige Konzentrationsfehler und Unachtsamkeiten führten dazu, dass Sonthofen weiter davonziehen konnte. Junker (43.) und erneut Havlicek (46.) erhöhten auf 6:2, ehe Adebahr (55.) und Suchomer (59.) den Endstand von 8:2 herstellten.

Der ERC Lechbruck zeigte zwei Drittel lang eine gute Leistung und forderte den Tabellenführer heraus. Die geschlossene Mannschaftsleistung und der unermüdliche Kampfgeist, insbesondere in der Defensive, waren trotz der Niederlage ein positives Zeichen. Im letzten Drittel setzte sich jedoch die individuelle Klasse des ERC Sonthofen durch.

Für die Flößer geht es am Sonntag, den 5. Januar 2025, um 17:00 Uhr mit einem Heimspiel gegen den ERSC Ottobrunn weiter. Die Mannschaft wird auf die gezeigte Leistung aufbauen können und alles daran setzen, die nächsten Punkte einzufahren.

Strafzeiten:

ERC Sonthofen: 2

ERC Lechbruck: 8

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV