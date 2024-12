TabellenfÃ¼hrer kommt in den TigerskÃ¤fig bevor es an den Bodensee geht â€¦

Bayreuth. (PM Tigers) Nach dem ersten 6-Punkte-Wochenende und der knappen Niederlage gegen den Tabellenzweiten aus Deggendorf werden die Aufgaben am Wochenende nicht leichter: Am...

Bayreuth. (PM Tigers) Nach dem ersten 6-Punkte-Wochenende und der knappen Niederlage gegen den Tabellenzweiten aus Deggendorf werden die Aufgaben am Wochenende nicht leichter: Am Freitag gastiert um 20 Uhr mit den Bietigheim Steelers der Spitzenreiter der Oberliga Süd im Tigerkäfig. Am Sonntag geht dann die Reise an den Bodensee, wo um 18 Uhr die Lindau Islanders warten.

Schaut man in die Statistiken im Ligavergleich findet man den DEL2-Absteiger der vergangenen Saison in allen Bereichen im Spitzenfeld: Mit knapp 2300 Zuschauern im Schnitt nehmen die Fans die neue Liga ordentlich an und honorieren die guten Leistungen. Im Powerplay liegt man mit 26,4 Prozent auf Rang 2, dazu stellt man das beste „penalty killing“ mit 85,2 Prozent, außerdem gehört man mit 9,5 Strafminuten pro Spiel zu den fairsten Teams der Liga.

Topscorer im Team von Trainer Alexander Dück ist der Tscheche Marek Racuk (8 Tore + 25 Vorlagen) vor Tyler McNeely (14 + 16) und seinem tschechischen Landsmann Erik Nemec (14 + 15). Im Team finden sich auch einige alte Bekannte: Fedor Kolupaylo, Marvin Drothen, Olafr Schmidt, Jesse Roach und Dennis Dietmann tragen aktuell die grün-weißen Trikots.

Im ersten Duell der Saison setzte es für die Tigers eine deutliche 0:8-Niederlage in Bietigheim, im zweiten Spiel gab es ein Hin und Her mit wechselnden Führungen, erst in den Schlussminuten konnten die Steelers das Spiel für sich entscheiden. Zuletzt gelangen 8 Siege in den vergangenen 10 Spielen, in den letzten beiden Spielen schoss man jeweils 7 Tore.

Ähnlich der Bilanz der Tigers konnten die Lindau Islanders 5 der letzten 10 Spiele gewinnen, am vergangenen Wochenende gab es eine klare 1:6-Niederlage in Memmingen ehe am Sonntag ein knappe 1:0-Erfolg gegen die Tölzer Löwen gefeiert werden konnte. Die beiden bisherigen Duelle mit den Tigers waren jeweils eng, hart umkämpft und gingen jeweils in die Verlängerung: Spiel 1 gewann Lindau im Penaltyschießen, im „Rückspiel“ drehten die Tigers den Spieß, kämpften sich nach frühem 0:2-Rückstand zurück und Chris Seto sicherte seinem Team im Penaltyschießen den Zusatzpunkt.

Topscorer im Team von Michael Baindl ist der Tscheche Zan Jezovsek (16 + 17) vor Ex-Tigers Marcus Marsall (6 + 19) und Andreas Farny (15 + 3). Mit Steffen Tölzer, Valentin Busch, Robin Drothen und Alexander Rudkovski finden sich weiter ehemalige Bayreuther im Kader des aktuellen Tabellensiebten.

Blickt man auch hier auf die statistischen Werte, finden man einen Gegensatz zu Freitagsgegner Bietigheim: Im Powerplay steht man bei nur 13,3 Prozent Erfolgsquote und in Unterzahl bei nur 71, 8 Prozent – jeweils Platz 12 im Ligavergleich.

Die Personalsituation im Lager der Tigers ist weiterhin gut. Das Team ist komplett und wird voraussichtlich erneut in Bestbesetzung antreten können.

-kno-

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV