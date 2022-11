TabellenfÃ¼hrer Kassel nimmt die Punkte aus Bayreuth mit

Bayreuth. (PM Tigers) Mit Eric Stephan sowie Mike Mieszkowski begrüßte man zwei „Rückkehrer“ ins Line-Up am heutigen Abend. Den besseren Start in die Partie...

Den besseren Start in die Partie verzeichneten die Gäste, die durch Keck nach zwei Spielminuten – als dieser aus spitzem Winkel ins obere rechte Toreck traf – schnell in Führung gehen konnten. Wenig beeindruckt von diesem frühen Gegentreffer war es Nikkilä, der kurz darauf die erste gute Möglichkeit, die ihm Mike Mieszkowski aufgelegt hatte, auf Seiten der Tigers verzeichnete. Nur Augenblicke später kam der angesprochene Mieszkowski überraschend vor dem Tor der Huskies an die Scheibe und versenkte diese im Fallen zum Ausgleich. In der Folge drückten die Tigers und erspielten sich offensiv einige Möglichkeiten. Gracel, der aus kurzer Distanz scheitere, Bindels fand in Kuhn seinen Meister, ebenso wie Gracel. Järveläinen setzte einen Schuss nur knapp neben das Gestänge. Einer Strafe gegen Kassel folgend waren es Mieszkowski sowie Kretschmann, die sich versuchten aber nicht zwingend genug bei diesen Möglichkeiten waren. Auf der Gegenseite war es Olafr Schmidt, der seine Jungs bei Gelegenheiten, die McAuley, Faber oder Sykora hatten, im Spiel halten musste. Als Meier auf und davon lief, war es Kuhn, der stark reagierte. Zum Ende des Drittels musste sich abermals Schmidt im Tor der Tigers auszeichnen, der zunächst gegen Spitzner stark reagiert und bei einem Konter, den die Huskies Sekunden vor dem Pausenpfiff in Unterzahl fuhren, gegen Darren Mieszkowski zwei Mal eine gute Gelegenheit wegnehmen musste.

Schnelle Tore fielen im Mittelabschnitt, als beide Teams jeweils in Überzahl agieren konnten. Zunächst waren es die Huskies, die nach einer Hinausstellung von Nikkilä gerade acht Sekunden verstreichen ließen, bevor Keck freigespielt worden war und per Direktabnahme die Führung erzielte. Noch etwas schneller – nämlich nach sieben Sekunden – traf Gracel, der seinerseits ein Überzahlspiel nutzen konnte und dessen Schuss durch Freund und Feind hindurch irgendwie den Weg ins Ziel fand. Zwischenzeitlich hatten die Huskies eine Druckphase, in welcher sie ein ums andere Mal das von Schmidt gehütete Tor anvisieren konnten, jedoch keinen Erfolg verzeichneten. Dieser stellte sich spät im Drittel ein, nachdem eine Scheibe nicht geklärt wurde und zudem in die Mitte gespielt worden war. Nutznießer war Darren Mieszkowski, der zum dritten Mal die Führung für die Huskies an diesem Abend schreiben konnte und die im Anschluss diese Führung noch hätten ausbauen können, wäre nicht der Pfosten des Bayreuther Tores im Weg gewesen.

Mit einer Möglichkeit durch Keck, der sich aus der Halbdistanz versuchte, hatten die Huskies die erste Gelegenheit im Schlussdrittel, die Schmidt jedoch entschärfte. Nachdem Reuß wegen Spielverzögerung zusehen musste und die Tigers im Powerplay agieren durfte, machte man zu wenig aus der nummerischen Überlegenheit und ging ohne Ertrag aus dieser Zeit. Als Keussen zur Mitte des Abschnitts einen Schuss nahm und Darren Mieszowski die Kelle reinhielt, war dies der nächste Treffer für die Gäste, die kurz darauf einen weiteren Erfolg feiern durften, als bei einem schnellen Tempogegenstoß Detsch kein Problem hatte, auf 2:5 zu stellen. Ein weiterer Gegentreffer blieb den Tigers erspart, auch weil Keussen bei einem Überzahlspiel nur den Pfosten traf. Die Herunternahme von Schmidt knapp drei Minuten vor dem Schlusspfiff brachte noch das 3:5, welches Mike Mieszkowski erzielte, jedoch nur noch als Ergebniskosmetik betrachtet werden durfte.

-av-

Bayreuth Tigers vs. Kassel Huskies 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)

Bayreuth: Schmidt, Steinhauer – Schuster, Stephan, Pokovic, Pruden, Dietmann, Nikkilä (2), Raab – Roach, Järveläinen (2), Ewanyk, Bindels, Mike Mieszkowski, Cornet, Kretschmann, Gracel, Schumacher, Meier

Kassel: Kuhn, Wieber – Keussen, Shevyrin, Ribnitzky, Seigo (2), Faber, Geischeimer (2) – Schlenker, Lowry, Spitzner, McGauley, Ahlroth, Reichel, Darren Mieszkowski (2), Reuß (4), Keck, Sykora, Detsch, Arniel

Schiedsrichter: Steingross, Schütz – Paulick, Ernst

Zuschauer: 1.021

Strafen: Bayreuth: 4 Kassel: 10 PP: Bayreuth: 1/5 Kassel: 1/2

Torfolge: 0:1 (2.) Keck (Schlenker, Saigo), 1:1 (4.) Mike Mieszkowski, 1:2 (30.) Keck (Keussen, Shevyrin) PP1, 2:2 (33.) Gracel (Cornet, Nikkilä) PP1, 2:3 (38.) Darren Mieszkowski (Sykora, Arniel), 2:4 (50.) Darren Mieszkowski (Keussen, Sykora), 2:5 (52.) Detsch (Shevyrin, Spitzner), 3:5 (59.) Mieszkowski (Nikkilä, Gracel)