TabellenfÃ¼hrer Bietigheim zu Gast bei den Black Hawks

Passau. (PM Black Hawks) Am 26.12.2024 empfangen die Passau Black Hawks um 19:30 Uhr die Bietigheim Steelers in der Eis-Arena.

Die Steelers kehrten nach dem 6:1 Heimsieg gegen Lindau und der gleichzeitigen Niederlagen der Deggendorfer in Tölz an die Tabellenspitze zurück. Die Habichte haben gute Erinnerungen an das erste Duell in der Passauer Eis-Arena. In einem emotionalen und hoch spannenden Eishockeyspiel besiegten die Black Hawks den DEL2 Absteiger mit 5:4. Die Dreiflüsse Städter mussten verletzungsbedingt zuletzt auf acht Spieler verzichten. Zum Heimspiel gegen Bietigheim ist eine Rückkehr von Daniel Maul und Nico Joki eine Option. „Wir müssen von Tag zu Tag schauen. Wir möchten kein Risiko eingehen. Die Gesundheit der Spieler geht vor.“ erzählt Black Hawks Geschäftsführer Kevin Dierks. Dieser befindet außerdem sich in Gesprächen mit Kandidaten für den Trainerposten bei den Habichten. Im Jahr 2024 werden weiterhin Vladimir Gomow und Sergej Piskunov hinter der Bande stehen. Der neue Black Hawks Trainer soll dann Anfang 2025 vorgestellt werden. Zum wichtigen Heimspiel gegen Bietigheim sollen auch die lautstarken Black Hawks Fans wieder ein Faktor werden. Der Vorverkauf für das Weihnachtsheimspiel läuft gut an und die Eis-Arena wird wieder gut gefüllt sein. Die Passauer Eishockeycracks haben in dieser Spielzeit schon einige Favoriten zu Fall gebracht und möchten auch den Steelers zum zweiten Mal in dieser Spielzeit ein Bein stellen.

Tickets für das Heimspiel am 26.12.2024 um 19:30 Uhr gegen die Bietigheim Steelers online auf etix.com erhältlich. Die Passau Black Hawks empfehlen die Tickets im Vorverkauf zu erwerben. Die Abendkasse ist ab 18:30 Uhr geöffnet.

