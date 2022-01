TabellenfÃ¼hrer Berlin lÃ¤sst sich in Mannheim im ersten Drittel Ã¼berrollen

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben das dritte Spiel in Folge verloren. Die Berliner müssen sich am 43. Spieltag der PENNY DEL Saison...

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben das dritte Spiel in Folge verloren.

Die Berliner müssen sich am 43. Spieltag der PENNY DEL Saison 2021/22 den Adler Mannheim mit 2:3 geschlagen geben. Trotz dieser Niederlage sind die Eisbären weiterhin Tabellenführer der DEL.

Larkin (3.), Krämmer (15.) und Wohlgemuth (20.) brachten Mannheim im Startdrittel mit 3:0 in Führung. Im Mittelabschnitt verkürzte Blaine Byron (37./PP1) in Überzahl für die Berliner. Matt White (60.) konnte im Schlussdrittel nur noch den 2:3-Endstand aus Sicht der Eisbären erzielen.

Die Eisbären Berlin bestreiten ihr nächstes Pflichtspiel am Mittwoch, den 19. Januar. Dann gastiert der Hauptstadtclub beim ERC Ingolstadt. Spielbeginn ist um 20:30 Uhr.

Serge Aubin, Cheftrainer: „Das Startdrittel war sehr schwierig für uns, Mannheim kam sehr stark aus der Kabine. Aber Respekt an meine Spieler. In der ersten Pause haben wir uns gesammelt und uns zurück in die Partie gekämpft. Wir sind dann immer besser aufgetreten. Leider hat die Zeit am Ende nicht mehr gereicht. Mit dem Mittel- und Schlussdrittel bin ich zufrieden, vor allem mit Blick auf unseren dezimierten Kader. Positiv ist, dass wir wieder in Überzahl getroffen haben.“

Blaine Byron, Torschütze zum 1:3 aus Eisbärensicht: „Wir haben das Spiel im Startdrittel verloren. Da hat Mannheim die Partie bestimmt. Zum Mittelabschnitt haben wir einige Anpassungen vorgenommen und konnten uns wieder in die Partie kämpfen. Das zeigt den Charakter unserer Mannschaft. Ein Punktgewinn wäre durchaus möglich gewesen. Wir lassen die Köpfe aber nicht hängen und blicken direkt wieder voraus.“

Endergebnis

Adler Mannheim – Eisbären Berlin 3:2 (3:0, 0:1, 0:1)

Aufstellungen

Adler Mannheim: Brückmann (Endras) – Lehtivuori, Larkin; Akdag, Reul; Katic, Holzer; Wirth – Bast, Iskhakov, Krämmer; Wolf, Wohlgemuth, Plachta; Dawes, Szwarz, Eisenschmid; Elias, Klos, Tosto – Trainer: Pavel Gross

Eisbären Berlin: Niederberger (Ancicka) – Müller, Ellis (A); Jensen, Wissmann (A); Hördler (C), Després; Mik – Noebels, Byron, Pföderl; White, Zengerle, Fiore; Clark, Streu, Baßler – Trainer: Serge Aubin

Tore

1:0 – 02:17 – Larkin (Plachta, Wolf) – EQ

2:0 – 14:05 – Krämmer (Iskhakov, Holzer) – EQ

3:0 – 19:29 – Wohlgemuth (Wolf, Plachta) – EQ

3:1 – 36:10 – Byron (Wissmann, Zengerle) – PP1

3:2 – 59:10 – White (Noebels, Pföderl) – EQ, EA

Strafen Adler Mannheim: 6 (0, 4, 2) Minuten – Eisbären Berlin: 2 (0, 2, 0) Minuten

Schiedsrichter Lukas Kohlmüller, Stephen Reneau (Andreas Hofer, Patrick Laguzov)