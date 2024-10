Tabellarisches Spitzenspiel!

Ratingen. (PM Ice Aliens) Die Tabelle der Regionalliga NRW ist durch die unterschiedliche Anzahl an Spielen noch sehr verzerrt, doch mit jeweils vier Spielen...

Ratingen. (PM Ice Aliens) Die Tabelle der Regionalliga NRW ist durch die unterschiedliche Anzahl an Spielen noch sehr verzerrt, doch mit jeweils vier Spielen und 12 bzw. 8 Punkten belegen die Ice Aliens und die Grizzlys Bergkamen derzeit die ersten beiden Plätze.

Beide Teams treffen am Ratinger Sandbach am Sonntag um 18:00 Uhr aufeinander. Schon in der Vorbereitung gab es dieses Duell, welches die Ice Aliens klar für sich entscheiden konnten. Doch damals fehlten auf Seiten der Grizzlys mehrere Stammspieler. Besonderes Augenmerk wird man Sonntag sicherlich auf Jakub Uhlir und Vojtech Tuma legen müssen. Die beiden Imports haben in den ersten Partien schon fleißig gepunktet.

Die Ice Aliens mussten diese Woche die nächste Hiobsbotschaft verkraften. Erst am gestrigen Tag kam die finale Diagnose für Quirin Stocker. Laut MRT und Radiologen zog sich der Stürmer beim Spiel in Moers eine schwere Schulterverletzung zu und fällt längere Zeit aus. Cheftrainer Frank Gentges zum Verletzungspech: „Quirin ist bei uns als Leistungsträger eingeplant, dies zeigen auch seine 13 Scorerpunkte in den ersten 4 Spielen sehr deutlich. Sein Ausfall bedeutet für uns natürlich eine weitere enorme Schwächung des Kaders.“

Auch Tobi Brazda steht am Sonntag aus beruflichen Gründen nicht zur Verfügung!

