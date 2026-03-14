T.J. sagt Servus

Augsburg. (PM Panther) Es war klar, dass dieser emotionale Tag kommen wird. T.J. Trevelyan, seit über einem Jahrzehnt das Gesicht der Augsburger Panther, verlässt die ganz große Eishockeybühne.

Der 42-jährige Deutschkanadier hat sich entschieden, seine eindrucksvolle Laufbahn zu beenden. Am Sonntagnachmittag wird sich Trevelyan letztmalig das Trikot seines AEV in der Deutschen Eishockey Liga überziehen und im ausverkauften Curt-Frenzel-Stadion unter sicher grenzenlosem Jubel einlaufen.

T.J. Trevelyan war nie ein Spieler, der das Rampenlicht suchte, er ließ Leistung sprechen. Bis zum heutigen Tage stellte er immer das Team in den Vordergrund. Mit seinem unbändigen Einsatz, seiner bedingungslosen Hingabe und seiner riesigen Widerstandsfähigkeit eroberte der Mann mit der Rückennummer 24 die Herzen der Pantherfans im Sturm. Insgesamt 15 Spielzeiten trug er das rot-grün-weiße Trikot mit Stolz und hat sich seinen Platz in den Geschichtsbüchern des Augsburger Eishockeys mehr als verdient. Für die Augsburger Panther steht schon seit langer Zeit außer Frage, dass die Trikotnummer 24 nach Trevelyans Karriereende nie mehr vergeben wird. Fest steht auch, dass er dem Eishockey in der Fuggerstadt in einer neuen Funktion erhalten bleibt.

Publikumsliebling T.J. Trevelyan: „Ich habe immer mein Bestes für diesen Club und unsere fantastischen Fans gegeben. Jetzt ist es aber Zeit, ein anderes Kapitel aufzuschlagen und einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Ich blicke voller Dankbarkeit auf meine Profikarriere und 15 Jahre im Trikot der Panther zurück. Augsburg ist das Zuhause meiner Familie geworden, dieser Club und diese Stadt bedeuten mir alles. Danke an alle, die mich auf meinen Weg begleitet haben. Allen voran meiner Frau Kate, unseren drei Kindern und allen in der Panther-Organisation. Rot-grün-weiß ein Leben lang.“

„T.J. Trevelyan hat unseren Club geprägt wie nur wenige vor ihm. Seine Bedeutung für die Augsburger Panther lässt sich nicht an Statistiken festmachen. Es sind sein starker Charakter, seine tadellose Arbeitsmoral, seine grenzenlose Loyalität und die Fähigkeit, nach jedem Rückschlag immer noch stärker zurückzukommen, die ihn zu einer der prägendsten Figuren unserer Geschichte gemacht haben. Danke für 15 Jahre voller Leidenschaft und Begeisterung für unsere Panther! Wir sind stolz, dass du einer von uns bist und immer sein wirst“, sagt Hauptgesellschafter Lothar Sigl.

Bei einem Heimspiel in der kommenden PENNY DEL-Saison wird die Nummer 24 ihren verdienten Platz unter dem Dach des Curt-Frenzel-Stadions finden und T.J. Trevelyan gemeinsam mit den Pantherfans würdevoll für seine beispiellose Karriere im Panthertrikot geehrt.

🗣️ T.J. Trevelyan hat eine persönliche Botschaft für euch.🥹 Es ist ihm so wichtig, noch ein letztes Mal vor euch auflaufen zu dürfen – für ihn war das immer ein Privileg! 2️⃣4️⃣ Lassen wir ihn gemeinsam hochleben und ihm zeigen, was er für unsere Farben bedeutet! ❤️💚🤍 #NurDerAEV pic.twitter.com/5RbiYa0lnu — Augsburger Panther (@aevpanther) March 14, 2026