Szypula sei Dank: Die Rittner Buam SkyAlps legen in Meran nach

Meran. (PM Buam) Er ist nicht umsonst der Führende in der Scorerliste der Alps Hockey League: Angeführt von Hattrick-Held Ethan Szypula haben die Rittner Buam SkyAlps das zweite Viertelfinale gegen den HC Meran Pircher nach hartem Kampf mit 4:3 gewonnen und führen in der Serie nun mit 2:0.

Der Playoff-Auftakt der Rittner Buam SkyAlps war überzeugend (3:0-Sieg am Samstag) und auch am Dienstag legten die Blau-Roten stark los. Von der ersten Minute an waren sie tonangebend und Meran bekam direkt eine Strafe aufgebrummt, im Powerplay zielte Kostner aus dem tiefen Slot knapp daneben (1.). Dann folgte aber ein Doppelschlag. Zuerst holten sich die Buam mit hohem Forechecking im Offensivdrittel den Puck zurück und Cuglietta hatte das Auge für Szypula, der auf 1:0 stellte (3.54), dann war es Cuglietta selbst, der von Hjorth optimal bedient wurde und Meran-Goalie Rigoni per Rückhand-Schuss bezwang (5.39). Dass man im Playoff aber nie einen Gang runterschalten durfte, zeigte sich in der Folge. Meran wachte nämlich langsam auf und prüfte Furlong mit Rein (11.) und Trivellato (14.) erstmals gefährlicher. Dann erzielten die Adler sogar den Anschlusstreffer, Nakajima lenkte einen Madsen-Schuss von der blauen Linie unhaltbar ins Tor ab (17.59).

Nur 50 Sekunden nach Wiederbeginn machte Nakajima dann seinen Doppelpack perfekt, dieses Mal wurde er von Gellon optimal bedient und hämmerte den Puck unter die Latte (20.50). Was aber Nakajima konnte, das konnte auch Szypula: Der Kanadier im Dienste der Rittner Buam SkyAlps hatte nach Vorlage von Cuglietta viel Platz auf der linken Seite und traf überlegt ins lange Eck zur erneuten Führung (21.44). In der Folge gab es auf beiden Seiten mehrere gute Chancen zu sehen, so griff Rigoni gegen Lobis (25.), Szypula (33.) und Hjorth (39.) ein, während Furlong gegen Gellon (32.) und Rein (35.) am Posten war. Auch im Powerplay – in den Schlussminuten des zweiten Drittels gab es reichlich Zeitstrafen – wollte kein weiterer Treffer fallen, die beste Chance vergab Ishida circa 20 Sekunden vor Schluss, als er aus aussichtsreicher Position am entfesselten Furlong scheiterte (39.).

Und wieder glichen die Meraner Adler sofort nach Wiederbeginn aus, dieses Mal nach 31 Sekunden im Powerplay. Fuchs stellte sich vor Furlong auf und lenkte einen Schuss von Ishida mustergültig zum 3:3 ins Tor (40.31). Die Buam wollten gleich antworten, die Breakaways von Szypula (41.) und Kevin Fink (42.) blieben aber erfolgslos, genauso wie ein anschließendes Rittner Powerplay, das zwar gut ausgespielt war, aber von Meran noch besser verteidigt wurde. Ohnehin gab es im Schlussdrittel Hochkaräter im Minutentakt auf beiden Seiten zu sehen, so machte sich Furlong gegen Massimo Pietroniro (48.) und Chad Pietroniro (51.) breit, während Cuglietta (49.) und Manuel Öhler (51.) auf der Gegenseite scheiterten. Besser machte es Szypula wenige Minuten später, nach einem Abwehrfehler der Gastgeber lief er allein auf Rigoni zu und blieb dieses Mal eiskalt, womit er auch seinen Hattrick perfekt machte (52.18). Diese Führung galt es in Folge zu verteidigten und das schafften die Buam auch, sodass sie in der Viertelfinal-Serie mit 2:0 in Führung gingen.

Das dritte Spiel der Serie steht schon am Donnerstag auf dem Programm. Um 20 Uhr stehen sich die Rittner Buam SkyAlps und der HC Meran Pircher in der Ritten Arena gegenüber.

Alps Hockey League, Playoff-Viertelfinale – Spiel 2

HC Meran Pircher – Rittner Buam SkyAlps 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)

Tore: 0:1 Szypula (3.54), 0:2 Cuglietta (5.39), 1:2 Nakajima (17.59), 2:2 Nakajima (20.50), 2:3 Szypula (21.44), 3:3 Fuchs (40.31/PP1), 3:4 Szypula (52.18)

Stand in der Viertelfinalserie: 0:2 (0:3, 3:4)

