Sykora bleibt â€“ Vertrag mit TorjÃ¤ger um ein Jahr verlÃ¤ngert

Tomas Sykora wird auch in der kommenden Saison das Trikot der Dresdner Eislöwen tragen.

Der Vertrag mit dem 34-Jährigen ist um eine Spielzeit verlängert worden.

Der gebürtige Slowake war im Januar 2024 von den Kassel Huskies nach Dresden gewechselt. Sykora kam bisher in 72 Spielen für die Dresdner Eislöwen zum Einsatz. Dabei gelangen ihm 22 Tore und 16 Torvorlagen für 38 Punkte. Vor allem ein Tor bleibt in Erinnerung. Sykora war es, der den entscheidenden Treffer im Playoff-Finale gegen Ravensburg in der Verlängerung erzielte.

Tomas Sykora, Angreifer Dresdner Eislöwen: „Ich freue mich sehr auf ein weiteres Jahr mit den Eislöwen. Die vergangene Saison war sehr hart. Mental war es die schwerste Meisterschaft meiner Karriere, aber wir haben es geschafft und spielen nun DEL. Für mich mit meinen 34 Jahren ist es ein großartiges Gefühl zurück zu sein in der DEL. Ich kann es kaum erwarten, dass die neue Saison losgeht und wir im Oberhaus zeigen können, dass mit uns zu rechnen sein wird.“

Seit 2019 spielt Sykora in Deutschland. Erst für Bremerhaven in der DEL, gefolgt von den Stationen Frankfurt und Kassel in der DEL2. Im Eislöwentrikot konnte Sykora in der abgelaufenen Saison noch eine persönliche Schallmauer durchbrechen. Spiel Eins im Playoff-Finale war das 800. Spiel als Eishockeyprofi für den 34-Jährigen.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Tomas hat nicht nur durch das für die Meisterschaft entscheidende Tor gezeigt, wie wichtig er für uns ist und sein kann. Er zählt zu den Spielern, die über Erfahrung in der DEL verfügen und wissen wie groß der Unterschied zwischen den beiden Ligen wirklich ist. Zudem ist er körperlich topfit und hat sein Spiel auch im Alter von 34 Jahren in der abgelaufenen Saison noch einmal verbessert.“

