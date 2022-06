Swiss League-Meisterschaft startet Mitte September

Zürich. (PM SIHF) Die Swiss League startet am Freitag, 16. September 2022 in die neue Eishockeysaison. Der Spielplan für die Meisterschaft 2022/23 ist an...

Zürich. (PM SIHF) Die Swiss League startet am Freitag, 16. September 2022 in die neue Eishockeysaison. Der Spielplan für die Meisterschaft 2022/23 ist an der heutigen Ligaversammlung in Bern einstimmig verabschiedet worden. In der ersten Runde der zweithöchsten Schweizer Eishockeyliga trifft der HC La Chaux-de-Fonds auf die GCK Lions, der EHC Visp empfängt den EHC Basel, der SC Langenthal spielt gegen den EHC Winterthur, der HC Thurgau trifft auf den HC Sierre und die Ticino Rockets empfangen den EHC Olten. Die Meisterschaft geht über 45 Runden und dauert bis 5. Februar 2023. Die Playoffs beginnen am Dienstag, 14. Februar 2023. Der detaillierte Spielplan kann hier als PDF oder in den nächsten Tagen im Game Center von Swiss Ice Hockey aufgerufen werden.