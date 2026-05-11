Swiss Ice Hockey verpflichtet Rikard Franzén bis 2030 als Assistenztrainer der A-Nationalmannschaft

Zürich. (PM SIHF) Die Swiss Ice Hockey Federation freut sich mitzuteilen, dass Rikard Franzén für weitere vier Jahre bis und mit der Saison 2029/2030 neu als Vollzeit-Assistant-Coach der A-Nationalmannschaft verpflichtet werden konnte.

Der 58-jährige Schwede bleibt damit eine zentrale Figur im Nationalmannschaftsprogramm und übernimmt weiterhin eine verbindende Rolle zwischen A-Nationalmannschaft und Nachwuchsbereich.

Neben seiner Funktion bei der A-Nationalmannschaft wird Franzén, analog zur vorherigen Lösung mit Tommy Albelin, auch als Assistenztrainer der U20-Nationalmannschaft tätig sein. In dieser Rolle unterstützt er jeweils bis und mit Dezember (inkl. U20-Weltmeisterschaft) das Team von Head Coach Luca Cereda.

«Durch diese Verpflichtung garantieren wir Kontinuität im Staff. Wir setzen bewusst auf ein eingespieltes Team, das die Abläufe kennt. Rikard bringt grosse Erfahrung mit und verfügt über hohe Expertise im Defensivbereich, was uns zusätzliche Stabilität verleiht. Gleichzeitig gewährleistet sein Einsatz in der U20-Nationalmannschaft die Durchlässigkeit zwischen Prospects und A-Nati», sagt Lars Weibel, Director Sport von Swiss Ice Hockey.

Franzén selbst sagt: «Ich freue mich sehr über das Vertrauen und die Möglichkeit, weiterhin Teil der Schweizer Nationalmannschaft zu sein. Die Zusammenarbeit im Staff und mit den Spielern ist hervorragend. Mein Ziel ist es, unsere defensive Stabilität weiterzuentwickeln und gleichzeitig die Verbindung zwischen Nachwuchs und A-Nationalmannschaft aktiv zu stärken.»

Franzén verfügt über breite internationale Erfahrung. Während seiner Aktivkarriere lief er unter anderem für den AIK IF in Schweden sowie für die Kölner Haie und die Hannover Scorpions in der DEL auf. Zudem absolvierte er zwei Saisons beim SC Bern.

Seine Trainerkarriere begann er beim AIK IF, wo er zwischen 2007 und 2014 in verschiedenen Funktionen unter anderem als U20-Coach sowie als Director Player Development tätig war und als Head Coach der ersten Mannschaft fungierte.

2014 wechselte er in die Schweiz zum Lausanne HC (bis 2018), ehe er bei den SC Langnau Tigers drei Jahre tätig war, davon eine Saison als Head Coach. Anschliessend folgte der Wechsel zum Genève-Servette HC, wo er gemeinsam mit Head Coach Jan Cadieux den Schweizer Meistertitel 2023 sowie den Gewinn der Champions Hockey League 2024 feiern konnte.

Seit der Saison 2024/2025 ist Franzén bei Swiss Ice Hockey tätig und war als Assistenztrainer eine wichtige Stütze der U20-Nationalmannschaft sowie der A-Nationalmannschaft (u.a. A-WM in Herning und Stockholm und Olympische Spiele in Mailand). In der abgelaufenen Saison 2025/2026 wurde er zudem als Assistenztrainer mit dem HC Fribourg-Gottéron Schweizer Meister.

Mit der langfristigen Verpflichtung von Rikard Franzén stärkt Swiss Ice Hockey gezielt Stabilität, Qualität und Durchlässigkeit innerhalb des gesamten Nationalmannschaftssystems.

Die SIHF freut sich auf die weitere Zusammenarbeit und wünscht Rikard weiterhin viel Glück und Erfolg.