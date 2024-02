Swiss Ice Hockey verlÃ¤ngert mit Patrick Fischer und Tommy Albelin bis 2026

Zürich. (PM SIHF) Die Swiss Ice Hockey Federation freut sich mitzuteilen, dass der Vertrag mit Head Coach Patrick Fischer vorzeitig um zwei Jahre bis...

Zürich. (PM SIHF) Die Swiss Ice Hockey Federation freut sich mitzuteilen, dass der Vertrag mit Head Coach Patrick Fischer vorzeitig um zwei Jahre bis 2026 verlängert werden konnte.

Auch mit Assistenztrainer Tommy Albelin konnte eine Vertragsverlängerung um zwei Jahre bis 2026 erzielt werden. Damit setzt die SIHF ein wichtiges Zeichen für die Kontinuität in der Planung bis und mit der Heim-WM in zwei Jahren in Fribourg und Zürich.

Der 48-jährige Patrick Fischer absolvierte insgesamt 661 NLA-Partien, wurde mit dem HC Lugano (1999) sowie dem HC Davos (2002) je einmal Schweizer Meister und stand in 183 Länderspielen für die Schweiz im Einsatz. Im Jahr 2006 konnte er sich als einer der ersten Schweizer Stürmer auf Anhieb in der NHL durchsetzen und spielte bis zu einer schweren Verletzung bei den Phoenix Coyotes.

Nach Beendigung seiner Spielerkarriere im Frühling 2009 lancierte Fischer seine Tätigkeit als Trainer im Nachwuchs des HC Lugano. Von 2013 bis 2015 amtete er dann als Head Coach bei den Tessinern. Beim Gewinn der WM-Silbermedaille in Stockholm war Fischer als Assistant Coach von Sean Simpson massgeblich am Schweizer Erfolg beteiligt. Seit 2015 ist Patrick Fischer Cheftrainer des Schweizer Nationalteams und führte seine Mannschaft drei Jahre nach seinem Amtsantritt zu WM-Silber. Seine Aufgabe ist es nun, die Mannschaft bestmöglich auf die Olympischen Spiele sowie die Heim-WM im 2026 vorzubereiten.

Tommy Albelin bleibt Assistant Coach

Der 952-fache ehemalige NHL-Spieler, der zweimal den Stanley Cup gewinnen konnte (1995 & 2003) und 1987 mit Schweden Weltmeister wurde, war nach seiner Aktivkarriere von 2007 bis 2015 als Assistenztrainer für die New Jersey Devils und deren AHL-Farmteam, die Albany Devils, tätig. Seit Juli 2016 ist der 59-Jährige Co-Trainer der Schweizer Nationalmannschaft. Der Defensiv-Spezialist Albelin hat sowohl die A-Nationalmannschaft als auch die Schweizer U20 dank seinem grossen Know-how über die vergangenen Jahre stabilisiert, was sich auch in den Statistiken der letzten Weltmeisterschaften manifestierte, wo die Schweiz defensiv jeweils eine der besten Mannschaften war.

Lars Weibel, Director Sport bei der SIHF, blickt der weiteren Zusammenarbeit mit dem Coaching-Staff gespannt entgegen: «Dass wir uns mit Patrick Fischer und Tommy Albelin auf eine Vertragsverlängerung einigen konnten, freut mich sehr. Die beiden ergänzen sich extrem gut und überzeugen durch ihre Fachkompetenz. Wir wollen den eingeschlagenen Weg konsequent weiterführen und sind überzeugt, dass Patrick und Tommy gemeinsam mit dem weiteren Staff die Mannschaft hinsichtlich Olympia 2026 und Heim-WM weiterentwickeln werden.»

Auch Patrick Fischer freut sich über die Vertragsverlängerung: «Es ist ein grosses Privileg und erfüllt mich mit stolz, dass ich diese talentierte Schweizer Mannschaft weiter als Head Coach in ihrem Entwicklungsprozess begleiten darf. Wir sind sehr ambitioniert, wollen erfolgreiches und attraktives Eishockey spielen und unsere sportlichen Ziele erreichen.»

«Die Zusammenarbeit mit Patrick ist geprägt von grossem gegenseitigem Vertrauen. Wir harmonieren sehr gut im Team und setzen alles daran, die Mannschaft voranzutreiben», so Tommy Albelin.

Mit Hinblick auf die WM 2026 im eigenen Land sagt SIHF-CEO Patrick Bloch: «Die beiden Vertragsverlängerungen garantieren uns eine wichtige strategische und wirtschaftliche Planungssicherheit auf unserem Weg zur Heim-WM.»