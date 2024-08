Swiss Ice Hockey und Patrick Bloch beenden Zusammenarbeit

Im Rahmen der aktuellen Strategie-Überarbeitung ist der Verwaltungsrat der SIHF zum Entscheid gekommen, dass man für die Umsetzung der neuen «Strategie 2030» ab nächstem...

Im Rahmen der aktuellen Strategie-Überarbeitung ist der Verwaltungsrat der SIHF zum Entscheid gekommen, dass man für die Umsetzung der neuen «Strategie 2030» ab nächstem Jahr neue Führungs-Impulse setzen möchte.

Vor diesem Hintergrund wurde der Arbeitsvertrag von CEO Patrick Bloch per Ende Februar 2025 gekündigt.

Patrick Bloch kann auf eine erfolgreiche fünfjährige Amtszeit zurückblicken, in der er massgeblich zur Weiterentwicklung des Schweizer Eishockeys beigetragen hat. Er führte die SIHF in diesen Jahren erfolgreich durch schwierige Herausforderungen mit der Sanierung der Finanzen, der Covid-Zeit und der parallelen Abspaltung der National League. Besonders hervorzuheben ist die unvergessliche Saison 2023/2024, die mit der Silbermedaille der «Schweizer Silberhelden 2024» bei der A-Weltmeisterschaft in Prag gekrönt wurde.

Der Übergabeprozess wird nun in den kommenden Tagen definiert. Um die Kontinuität und Weiterentwicklung des Schweizer Eishockeys sicherzustellen, hat der Verwaltungsrat der SIHF die Suche nach einem neuen CEO eingeleitet.

Im Namen des Verwaltungsrats und der gesamten Schweizer Eishockey-Community sprechen wir Patrick Bloch unseren grossen Dank aus. Seine Leidenschaft für diesen Sport und seine engagierte Führung haben das Schweizer Eishockey entscheidend geprägt und auf ein neues Niveau gehoben. Wir wünschen Patrick für seine zukünftigen Herausforderungen alles Gute und viel Erfolg.