Swiss Ice Hockey setzt auf KontinuitÃ¤t hinsichtlich Heim-WM 2026

Zürich. (PM SIHF) Der Vertrag mit Patrick Fischer, dem Head Coach der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft, soll verlängert werden.

Entsprechende Vertragsverhandlungen werden in Kürze aufgenommen. Ziel ist es, vor der WM 2024 Gewissheit zu haben, ob und unter welchen Konditionen der Vertrag verlängert wird.

In den vergangenen Wochen fanden Gespräche mit Patrick Fischer über die Nationalmannschaft und deren sportliche Entwicklung in den vergangenen Jahren und in Zukunft statt. «Dabei haben wir auch informell über den auslaufenden Vertrag und eine mögliche Vertragsverlängerung gesprochen», sagt Lars Weibel, Director Sport bei der Swiss Ice Hockey Federation (SIHF). «Erfreulicherweise hat sich dabei gezeigt, dass beide Seiten an einer Vertragsverlängerung interessiert sind und die Absicht haben, den Vertrag vor der WM zu verlängern.»

Positive Signale

«Wir sind überzeugt, dass wir mit Patrick Fischer im Hinblick auf die Heim-WM 2026 weiterarbeiten wollen», so Weibel, «die positiven Signale aus dem National Team Committee (NTC) und seitens des Verwaltungsrates haben uns darin bestärkt, die Vertragsverlängerung nun konkret in Angriff zu nehmen.» Das bedeutet, dass nun Verhandlungen geführt werden, um zu schauen, ob eine Lösung gefunden wird, die für beide Seiten stimmt. «Unser Ziel ist es, vor der WM 2024 Gewissheit zu haben, ob und unter welchen Konditionen der Vertrag verlängert wird», erklärt Weibel, «denn wir sind der Meinung, dass eine vor der WM geklärte Situation bei allen, insbesondere auch bei der Mannschaft, für Ruhe und Stabilität sorgt.» Swiss Ice Hockey wird zu gegebenem Zeitpunkt proaktiv kommunizieren. Bis dahin gilt der Fokus der sportlichen Vorbereitung hinsichtlich der Weltmeisterschaft 2024.

