Swiss Ice Hockey Games 2024 werden in Fribourg ausgetragen

Zürich. (PM SIHF) Nachdem die Swiss Ice Hockey Games im vergangenen Jahr in der Swiss Life Arena in Zürich stattfanden, werden sie heuer nach 2022 zum zweiten Mal in der BCF Arena in Fribourg durchgeführt.

Im Rahmen der Euro Hockey Tour trifft das Schweizer Eishockey-Nationalteam vom 12. bis am 15. Dezember 2024 erneut auf Tschechien, Schweden und Finnland. Die Fans können sich auf fünf sportliche Eishockey-Leckerbissen freuen, sind mit Tschechien, der Schweiz und Schweden doch alle Medaillengewinner der diesjährigen Weltmeisterschaften am Turnier vertreten.

Für die dritte Durchführung der SWISS Ice Hockey Games haben wir uns im Hinblick auf die Heim-WM 2026 erneut für den Standort Fribourg entschieden. Dies bietet sowohl dem Austragungsort Fribourg, dem WM-Organisationskomitee als auch der Schweizer Nationalmannschaft nochmals beste Möglichkeiten, um wichtige Erfahrungen im Hinblick auf die 2026 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz zu sammeln», so Marco Baumann, Director Marketing & Sponsoring bei der Swiss Ice Hockey Federation.

Ticket-Vorverkauf ab 1. September 2024

Der Spielplan für die bevorstehenden SWISS Ice Hockey Games verspricht Eishockey-Spektakel pur. Am Donnerstag, 12. Dezember 2024, um 19:45 Uhr bestreitet die Schweiz den Turnierauftakt gegen Schweden, ehe es für das Team von Head Coach Patrick Fischer am Samstag zur Neuauflage des WM-Finals 2024 gegen Tschechien kommt. Zum Abschluss am Sonntag folgt das Duell gegen Finnland.

Tickets für die SWISS Ice Hockey Games sind ab dem 1. September 2024 unter www.sihf.ch/ticketmaster erhältlich.

Perfekte Möglichkeit für Firmen- oder Weihnachtsessen

Für Firmen bieten wir interessante Möglichkeiten, den Besuch des Eishockey-Spiels mit einem Kunden- oder Team-Event wie beispielsweise dem traditionellen Weihnachtsessen zu kombinieren. Bei Interesse können Sie sich via E-Mail an event@sihf.ch wenden. Gerne lassen wir Ihnen ein passendes Angebot zukommen.

Der Spielplan im Detail:

Donnerstag, 12. Dezember 2024

19:45 Uhr: Schweden – Schweiz

Noch offen ist das Breakout-Game zwischen Finnland und Tschechien, das voraussichtlich in Prag ausgetragen wird.

Samstag, 14. Dezember 2024

14:00 Uhr: Finnland – Schweden

18:00 Uhr: Schweiz – Tschechien

Sonntag, 15. Dezember 2024

11:30 Uhr: Tschechien – Schweden

15:30 Uhr: Schweiz – Finnland