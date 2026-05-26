swb-Energie-Cup 2026: Internationales Teilnehmerfeld beim Heimturnier in Bremerhaven

Bremerhaven. (PM Pinguins) Am Freitag, 11. September, und Samstag, 12. September 2026 findet in Bremerhaven der swb-Energie-Cup 2026 statt.

Unter dem Motto „Homecoming“ erwartet die Zuschauer ein internationales Teilnehmerfeld mit den Fischtown Pinguins Bremerhaven, den Krefeld Pinguinen, HK Olimpija Ljubljana und Esbjerg Energy.

Unter dem Namen swb-Energie-Cup wird das Turnier seit dem Jahr 2002 ausgetragen. swb, der Energie- und Telekommunikationsdienstleister aus dem Land Bremen unterstützt die Fischtown Pinguins seit 1997 als Hauptsponsor und freut sich, in diesem Jahr wieder den swb-Energie-Cup ausrichten zu können. Zuletzt fand das Turnier im Jahr 2023 statt. In den beiden folgenden Jahren musste es pausieren, da die Fischtown Pinguins in der Champions Hockey League spielten und der Terminplan keinen Raum für das Vorbereitungsturnier ließ. Nun ist der swb-Energie-Cup zurück – und das mit einem besonderen sportlichen und emotionalen Fokus.

Das Turnier verbindet sportliche Qualität mit besonderen Geschichten. Mit Thomas Popiesch, dem heutigen Trainer der Krefeld Pinguine, kehrt ein langjähriger Erfolgstrainer der Fischtown Pinguins an seine frühere Wirkungsstätte zurück. Ebenfalls in Bremerhaven zu Gast sind die Fischtown Club-Legenden Žiga Jeglič und Jan Urbas, die mit HK Olimpija Ljubljana antreten. Ihre Rückkehr wird einen besonderen Rahmen erhalten und auf dem Eis gewürdigt.

Komplettiert wird das Teilnehmerfeld durch Esbjerg Energy. Die dänische Mannschaft steht seit Jahren in freundschaftlicher Verbindung zu den Fischtown Pinguins und sorgt zusätzlich für internationale Klasse im Turnier.

Der Auftakt erfolgt am Freitag, 11. September, um 16:30 Uhr mit der Partie Krefeld Pinguine gegen Esbjerg Energy. Um 20:00 Uhr treffen anschließend die Fischtown Pinguins Bremerhaven auf HK Olimpija Ljubljana.

Am Samstag, 12. September, beginnt die erste Begegnung um 16:30 Uhr. Um 20:00 Uhr stehen die Fischtown Pinguins erneut auf dem Eis. Je nach Ergebnis des ersten Turniertages geht es für die Gastgeber dabei entweder um den Turniersieg oder um Platz drei.

Sebastian Furchner, Sportdirektor der Fischtown Pinguins: „Für uns ist der swb-Energie-Cup nicht nur eine emotionale Reise in die Vergangenheit. Es ist auch der finale Testlauf für die Saison 2026/2027. Deshalb erwarte ich spannende und intensive Spiele, bei denen wir sehen wollen, wo wir im Verlauf der Vorbereitung stehen. Wir freuen uns, dass wir, gemeinsam mit unserem langjährigen Partner swb, dieses traditionelle Turnier wieder ausrichten können.“

Axel Siemsen, Geschäftsführer swb Bremerhaven: „Der swb-Energie-Cup steht für Sport, Emotionen und internationale Begegnungen. Wir freuen uns sehr, dieses traditionsreiche Turnier gemeinsam mit den Fischtown Pinguins wieder möglich zu machen und den Menschen in Bremerhaven ein echtes Highlight zum Start der Saison zu bieten.“

Der swb-Energie-Cup 2026 verspricht zwei Tage attraktives Eishockey, internationale Gegner und besondere Wiedersehen in der Eisarena Bremerhaven.