Sven Ziegler und Andreas Jenike verlÃ¤ngern ihre VertrÃ¤ge am Seilersee

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters aus der PENNY DEL können auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Stürmer Sven Ziegler und Torhüter Andreas Jenike bauen.

Beide verlängerten unter der Woche ihren Vertrag am Seilersee, nachdem am vergangenen Sonntag der Klassenerhalt und damit auch Planungssicherheit für die kommende Spielzeit unter Dach und Fach gebracht werden konnte.

Ziegler geht in der kommenden Spielzeit in sein viertes Jahr bei den Roosters, die vergangene Saison war die punktbeste des deutschen Stürmers im blau-weißen Trikot. Der gebürtige Nürnberger absolvierte gestern im letzten Saisonspiel der PENNY DEL-Hauptrunde 2023/2024 seine 500. Partie im deutschen Oberhaus und kommt in dieser Zeit auf 148 Scorerpunkte (73 Tore, 75 Vorlagen).

Axel Müffeler, der aktuell bei den Roosters für die sportlichen Geschicke verantwortlich ist, zeigt sich sehr erfreut darüber, den 29-Jährigen auch in der kommenden Saison an Bord zu haben: „Sven ist ein absoluter Teamplayer und ein harter Arbeiter. Er ist ein wichtiger Baustein für das Teamkonstrukt – nicht nur auf dem Eis, sondern auch neben dem Eis. Daher sind wir sehr froh, dass Sven in der kommenden Saison im Roosters-Dress aufläuft.“

„Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten gesehen, welche Power dieser Standort hier entwickeln kann. Es macht Spaß, in Iserlohn Eishockey zu spielen und ich freue mich sehr darüber, dass ich das auch in der kommenden Saison tun kann“, betont Ziegler.

Andreas Jenike wechselte 2019 zu den Roosters und ist seitdem eine absolute Konstante zwischen den Pfosten. In der abgelaufenen Saison war der 35-Jährige einer der Garanten für die fulminante Aufholjagd der Roosters, die man mit dem Klassenerhalt krönen konnte.

„Für mich sind die Roosters ein ganz besonderer Club. Ich freue mich unglaublich darüber, dass wir alle gemeinsam den Klassenerhalt geschafft haben und ich blicke auf viele ganz besondere Momente zurück und bin sehr froh darüber, dass hoffentlich noch einige dazu kommen werden“, sagt der Roosters-Goalie, der seinen Kontrakt um zwei Jahre bis 2026 verlängerte.

„Andy hat gezeigt, wie wichtig er für unsere Organisation sein kann. Mit seinem Einsatz und seiner Leistung hat er maßgeblich zum Aufschwung beigetragen und am Ende gemeinsam mit dem gesamten Team den Klassenerhalt gesichert. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.“, so Müffeler.

Weitere Personalentscheidungen werden die Iserlohn Roosters nach Abschluss der Saisonausgangsgespräche, die für den Beginn der kommenden Woche terminiert sind, zu gegebener Zeit veröffentlichen.

