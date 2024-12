Svedberg bleibt â€“ Verein fordert mehr Einsatz

Bruneck. (PM HCP) Der HC Pustertal hat den zeitlich begrenzten Vertrag von Viktor Svedberg für die Dauer der Saison 2024/25 verlängert. Der 33-jährige Schwede...

Bruneck. (PM HCP) Der HC Pustertal hat den zeitlich begrenzten Vertrag von Viktor Svedberg für die Dauer der Saison 2024/25 verlängert.

Der 33-jährige Schwede kam Mitte Oktober nach Bruneck und bestritt bisher 18 Matches. In diesen gelangen dem 2,06m-Hühnen drei Assists.

Die Nationalmannschaftspause wurde ebenso zum Anlass genommen, interne Gespräche zu führen und die Situation genaustens zu analysieren. Der HC Pustertal kann mit den gezeigten, unkonstanten Leistungen der Mannschaft nicht zufrieden sein. Dafür gab es zu viele vermeidbare Niederlagen durch Eigenverschulden. Der Trainerstab der Wölfe bestehend aus Jason Jaspers, Kohl Schultz, René Baur und Thomas Tragust steht dabei in keinster Weise zur Diskussion.

Viel mehr muss hinterfragt werden, ob der Wille, das Beste für Verein, Mannschaft und Fans zu geben, bei allen Spielern vorhanden ist. Diese zuletzt öfters vernachlässigte Leistungsbereitschaft passt nicht in das Leitbild des HCP, und wird demnach von der gesamten HCP-Familie eingefordert.

Die Wölfe gehen nach dem IIHF-Break in nicht weniger als vier so genannte englische Wochen. Die Mannschaft von Kapitän Raphi Andergassen und seinen Assistenten Alex Petan und Matthias Mantinger kann dabei auf sieben Heimspiele und die Unterstützung des Puschtra Publikums zählen, und so den Grundstein für das Erreichen des aufgerufenen Saisonziels Playoff zu legen.

