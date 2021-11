Super-Woche der DEB-Nachwuchs-Nationalmannschaften

München. (PM DEB) Deutschland Cup 2021 mit der Eishockey-Herren-Nationalmannschaft, Olympia-Qualifikation der Frauen-Nationalmannschaft – und zusätzlich vier Turniere der Nachwuchs-Nationalmannschaften: Das deutsche Eishockey steckt mitten...

München. (PM DEB) Deutschland Cup 2021 mit der Eishockey-Herren-Nationalmannschaft, Olympia-Qualifikation der Frauen-Nationalmannschaft – und zusätzlich vier Turniere der Nachwuchs-Nationalmannschaften: Das deutsche Eishockey steckt mitten in einer Super-Woche. Alle Spieltermine der Eishockey-Nachwuchs-Nationalmannschaften und einen Ausblick auf die nächsten Tage liefert unser Überblick.

U20-Eishockey-Herren-Nationalmannschaft: 4-Nationen-Turnier in Lillehammer (Norwegen)

Die U20-Herren-Eishockey-Nationalmannschaft reist am Mittwoch, 10. November 2021, zum 4-Nationen-Turnier. Per Flugzeug geht es nach Lillehammer (Norwegen). U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter musste drei Spieler kurz vor dem Turnier ersetzen: Nikita Quapp fällt mit einer Mittelohrentzündung aus, Adrian Klein hat einen Haarriss erlitten, Korbinian Geibel eine Schulterprellung. Die Stimmung in der U20-Nationalmannschaft ist trotzdem gut, die Jungs sind motiviert und freuen sich darauf, sich mit anderen internationalen Nachwuchs-Mannschaften zu messen.

• Freitag, 12.11.2021, 15 Uhr: Deutschland vs. Slovakei

• Samstag, 13.11.2021, 18 Uhr: Deutschland vs. Norwegen

• Sonntag, 14.11.2021, 12 Uhr: Deutschland vs. Schweiz

Tobias Abstreiter, U20-Herren-Bundestrainer: „Für uns ist es das Wichtigste, dass unsere Jungs gut nach Norwegen und vor allem auch wieder gesund zurück nach Hause zu ihren Vereinen kommen. Natürlich wollen wir uns gut präsentieren und eine ordentliche Leistung abliefern – aber die Gesundheit steht in der aktuellen Zeit mit an erster Stelle.“

U18-Eishockey-Frauen-Nationalmannschaft spielt in Radentheim (Österreich)

Die U18-Frauen-Nationalmannschaft nimmt im österreichischen Radentheim am 4-Nationen-Turnier teil. Los geht es am Freitag, 12. November 2021, gleich gegen die Gastgeberinnen aus Österreich. Die beiden anderen Spiele bestreitet die Mannschaft von U18-Bundestrainerin Franziska Busch gegen Tschechien und Norwegen.

• Freitag, 12.11.2021, 19:30 Uhr: Deutschland vs. Österreich

• Samstag, 13.11.2021, 15 Uhr: Deutschland vs. Tschechien

• Sonntag, 14.11.2021, 10 Uhr: Deutschland vs. Norwegen

Franziska Busch, U18-Frauen-Bundestrainerin: „Die 2G-Regelung in Österreich stellt uns aktuell vor einige Herausforderungen. Wir müssen unseren Kader noch einmal anpassen, weil wir ein paar Spielerinnen nicht mitnehmen können. Trotzdem sind wir guter Dinge und freuen uns darauf, uns mit anderen Nachwuchs-Mannschaften zu messen.“

U18-Eishockey-Herren-Nationalmannschaft: 4-Nationen-Turnier in Piestany (Slowakei)

Für die deutsche U18-Herren geht es zum 4-Nationen-Turnier nach Piestany (Slowakei). Am Dienstagabend steht die erste Eis-Einheit auf dem Programm, bei der das Team von U18-Herren-Bundestrainer Alex Dück Taktik und Technik in den Fokus rückt.

• Donnerstag, 11.11.2021, 15:30 Uhr: Deutschland vs. Belarus

• Freitag, 12.11.2021, 19 Uhr: Deutschland vs. Slowakei

• Samstag, 13.11.2021, 10:45 Uhr: Deutschland vs. Dänemark

Alex Dück, U18-Herren-Bundestrainer: „Die Jungs sind sehr motiviert. Unsere Gegner sind keine leichten Gegner. Das ist für uns eine sehr gute Gelegenheit, zu schauen wo wir international stehen. Unser großes Ziel ist es, als Mannschaft noch enger zusammenzurücken und eine richtige U18-Familie zu werden. Deshalb legen wir in den nächsten Tagen den Fokus darauf, auf unsere Spielweise zu optimieren und das Verständnis untereinander zu schärfen.“

U17 Herren: Spieltermine beim 4-Nationen-Turnier in Vaujany (Frankreich)

Per Bus sind die U17-Herren am Dienstag, 9. November 2021, nach Vaujany (Frankreich) aufgebrochen. Noch am Abend steht das erste Eistraining in der Halle an, danach folgt ein gemeinsames Abendessen. Am Mittwoch, 10. November 2021, hat die Mannschaft von U17-Bundestrainer Robert Schroepfer einen vollen Trainingstag ehe am Donnerstag das erste Spiel des Turniers ansteht. Los geht es gleich gegen die Gastgeber aus Frankreich.

• Donnerstag, 11.11.2021, 19 Uhr: Deutschland vs. Frankreich

• Freitag, 12.11.2021, 15 Uhr: Deutschland vs. Schweiz

• Samstag, 13.11.2021, 13 Uhr: Deutschland vs. Slovakei

Robert Schroepfer, U17-Herren-Bundestrainer: „Die Spieler sind sehr glücklich, dass das Turnier in Vaujany stattfindet und freuen sich auf die drei Spiele. Die Stimmung im Team ist sehr gut. In unseren Trainingseinheiten werden wir uns das Thema Defensive Zone genauer anschauen und vertiefen. Außerdem kümmern wir uns um die offensiven Prinzipien, denn wir wollen die spielbestimmende Mannschaft auf dem Eis sein.“