„Suomi-Power“ in der Porzellanstadt: Mehr Breite fÃ¼r die WÃ¶lfe-Offensive

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe haben noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich die Dienste des finnischen Stürmers Rasmus Heljanko gesichert.

Der Rechtsschütze sprüht förmlich vor Ehrgeiz und möchte sich in Deutschland einen Namen machen. Die Porzellanstädter stellen sich mit dem 23-Jährigen in der Offensive breiter auf und heizen den Konkurrenzkampf unter den Kontingentspielern an. In Selb erwartet wird der Neuzugang am Mittwochabend.

66 Scorerpunkte in 48 Zweitliga-Spielen

Rasmus Heljanko wurde beim HIFK Helsinki ausgebildet und spielte ab der U16 auf höchstem finnischen Nachwuchs-Niveau. Über die U20 kam er auch zu seinen ersten Einsätzen im Seniorenbereich mit dem Profiteam des HIFK in der Liiga, wie die höchste finnische Eishockeyliga heißt. Über die Zwischenstation JoKP Jönsuu (Mestis – 2. finnische Profiliga) ging es für den Angreifer dann zu seinem jetzigen Club JYP Jyväskylä zurück ins finnische Oberhaus. Die letzten beiden Spielzeiten ist der Rechtsschütze per Förderlizenz auch für den Zweitligisten KeuPa HT Keuruu spielberechtigt. In der 1. finnischen Liga markierte Rasmus Heljanko in 109 Spielen 8 Tore und 14 Vorlagen, in der 2. Liga in 48 Partien stolze 66 Scorerpunkte (31 Tore und 35 Vorlagen).

Jung, hungrig, schnell mit Scoring-Touch

„Wir wollen zum einen offensiv breiter aufgestellt sein und zum anderen mehr Konkurrenz unter den Kontingentspielern erzeugen. Nach unseren Informationen gilt Rasmus als sehr effektiv und torgefährlich“, begründet Wölfe-Geschäftsführer Jürgen Golly die Verpflichtung. Headcoach Sergej Waßmiller geht noch detaillierter auf die Qualitäten des jungen Angreifers ein: „Rasmus ist ein sehr schneller Spieler, der über eine gute Scoring-Qualität und einen guten Schuss verfügt. Darüber hinaus ist er stark im Powerplay und am Bullypunkt. Er kann sowohl als Center als auch als Außenstürmer eingesetzt werden. Trotz seines jungen Alters hat er in den beiden höchsten finnischen Ligen schon eine beachtliche Zahl an Scorerpunkten gesammelt. Insgesamt ist er ein guter Spieler, der uns sicher weiterhelfen wird.“

„Ich will diese Chance unbedingt nutzen“

Rasmus Heljanko sprüht förmlich vor Ehrgeiz und möchte sich im deutschen Eishockey einen Namen machen: „Ich bin überglücklich und begeistert, dass es mit dem Vertrag bei den Selber Wölfen geklappt hat. Ich kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht!“ Mit seinem Wechsel nach Deutschland will er seiner noch jungen Karriere einen weiteren Schub verleihen: „Ich hatte leider in den letzten beiden Saisons nicht so viel Eiszeit in der Liiga, wie ich es mir gewünscht hatte. Deshalb war ich auf der Suche nach einer neuen Chance außerhalb Finnlands. Ich glaube, es ist eine sehr gute als auch große Möglichkeit für mich, die mir hier in Selb in der DEL2 gegeben wird. Und die möchte ich unbedingt nutzen.“ Sich selbst beschreibt der flexibel einsetzbare Stürmer als „2-Wege-Angreifer, der seine Stärken sicherlich in der offensiven Zone hat. Ich kann sehr schnell Schlittschuhlaufen und verfüge über ein gutes Passspiel. Auch der Torabschluss gehört zu meinen Stärken.“ „Als Privatperson würde ich mich als glücklichen Menschen beschreiben, der sich sehr um die Menschen sorgt, die ihm nahestehen“, so der 23-Jährige weiter. An oberster Stelle steht für den jungen Finnen ohnehin der Teamgeist: „Mein wichtigstes Ziel für diese Saison ist, der Mannschaft beim Siegen zu helfen.“

Rasmus Heljankos Karriere in Zahlen

Geburtstag: 27.02.2000

Geburtsort: Porvoo, Finnland

Größe: 1,78 m

Gewicht: 81 kg

