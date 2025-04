Sundblad: „Jetzt genieÃŸen wir den Finaleinzug“ – EislÃ¶wen werfen Kassel Huskies aus den Playoffs

Die Dresdner Eislöwen haben am Freitag gegen die Kassel Huskies in Spiel 6 der DEL2-Playoffs mit 4:0 (1:0; 0:0; 3:0;) gewonnen.

Durch den klaren Erfolg entscheiden die Elbestädter die Halbfinale gegen die Huskies mit 4:2 Siegen für sich und feiern den ersten Finaleinzug der Clubgeschichte.

Durchgang ein ging klar an die Eislöwen, die die Mehrzahl der Schüsse für sich verbuchen konnten, wenngleich Kassel die ersten besseren Möglichkeiten hatten. Doch die Defensive rund um den in das Line-up gerückten Jacob Friend räumt vor aus den Birken im Eislöwen-Tor konsequent auf. So waren es dann die Blau-Weißen, die den Puck das erste Mal über die Linie brachten: Sebastian Gorcik verwerte seinen eigenen Rebound nach Andres-Pass (15.).

Die zweiten 20 Minuten sahen dann zunächst einen besseren Start der Gäste, die um den schnellen Ausgleich bemüht waren, dieser sollte den Huskies jedoch nicht gelingen. So entwickelte sich ein Belauern, bei dem jede Mannschaft immer wieder ihre Phasen hatte – auch begünstig durch die ersten Möglichkeiten in Überzahl. Davon hatten die Eislöwen mehr, durften auch einmal mit zwei Spielern mehr auf dem Eis stehen, letztlich fehlte es dennoch an Genauigkeit, sodass der Mittelabschnitt torlos über die Bühne ging.

Drittel Nummer drei lieferte, wie bereits letzten Sonntag, die meisten Tore der Partie. Allerdings gelang den Huskies nicht der Anschluss, sondern die Eislöwen schraubten das Ergebnis durch zwei Shorthander weiter in die Höhe. Zunächst flog Hammonds Schuss von der blauen Linie in die Maschen (45.), kurz darauf vollendete Fox einen Konter in Unterzahl (45.). Daraufhin ließen die Elbestädter Gegner und Scheibe clever laufen, nahmen wertvolle Sekunden von der Uhr. Den Schlusspunkt setzte dann der Kapitän: Travis Turnbull jagte die Scheibe in Überzahl zur Entscheidung in den Knick (56.). Damit war der Finaleinzug der Eislöwen endgültig perfekt.

Eislöwen Headcoach Niklas Sundblad sagte nach der Partie: „Der Start in die Partie war wichtig, es gelingt uns, viel Energie auf das Eis zu bringen und das erste Tor zu schießen. Im zweiten Drittel können wir das 2:0 nachlegen, das machen wir dann zum richtigen Zeitpunkt im Schlussabschnitt. Es war eine sehr gute Leistung der Mannschaft. Es war eine sehr starke, sehr enge Serie gegen die Huskies, jetzt genießen wir den Finaleinzug!“

Der Gegner im Finale steht noch nicht fest. Bereits jetzt ist klar, dass die Eislöwen am Gründonnerstag, 17.04., zunächst auswärts antreten werden. Das erste Heimspiel steigt dann Ostersamstag, 19.04., in der JOYNEXT Arena.

