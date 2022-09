SÃ¼dtiroler Eishockeyvorschau: Heute prÃ¤sentieren wir die Wipptal Broncos

Sterzing. (AR) Die Broncos aus der nördlichsten Stadt Südtirols gehören mittlerweile zum Inventar der Alps Hockey League. Die Sterzinger haben in der warmen Jahreszeit...

Sterzing. (AR) Die Broncos aus der nördlichsten Stadt Südtirols gehören mittlerweile zum Inventar der Alps Hockey League.

Die Sterzinger haben in der warmen Jahreszeit einen Umbruch vollzogen. Man möchte den Platz im Tabellenmittelfeld aufgeben und nach vorne preschen. Auch wenn man in der letzten Spielzeit gegen Asiago in den Pre-Playoffs überraschenderweise den Kürzeren zog, will man das Geschehene vergessen und sich auf alte Tugenden besinnen.

Die Wipptaler sind kämpferisch und geben nicht so schnell auf. Auch wenn mit dem Finnen Jussi Tupamäki ein neuer Trainer an der Bande steht, will man erfolgreich sein. So sind beispielsweise Jaakko Jokinen, Alexander Brunner, Remy Giftopoulos und einige einstige HC Pustertal-Cracks nach Sterzing gewechselt. Sie möchten sich gut in das Kollektiv integrieren und positiv auffallen. Wenn man die Zusammenstellung des Kaders ansieht, erkennt man auf den ersten Blick eine schlagfertige Truppe, die mehr als nur ins Pre-Playoff einziehen möchte.

Ein Platz unter den Top-4, gleichzusetzen mit einem Einzug ins Playoff-Semifinale, ist für die Wildpferde durchaus im Bereich des Möglichen. Dazu muss man konstant gut spielen und auch die wichtigen Partien gewinnen und mitunter schmutzige Spiele gewinnen. Es gibt nicht so viele Mannschaften, die qualitativ höher zu bewerten sind, aber es ist von Anfang an wichtig, keine Hängephasen zu haben und solide den gegnerischen Teams den Garaus zu machen.