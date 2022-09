SÃ¼dtiroler Eishockeyvorschau: Heute prÃ¤sentieren wir die Unterland Cavaliers

Neumarkt. (AR) Die Cavaliers aus dem Südtiroler Unterland wollen in ihrer Debütsaison in der Alps Hockey League überzeugen und mehr als nur positiv überraschen....

Am ersten Spieltag stellten sie dem haushohen Titelfavoriten Jesenice ein Bein. Der erfolgshungrige Trainer Olli Hällfors, ein Finne, versteht es, ein schnelles Eishockey zu zelebrieren und gilt in der Szene als herausragender Coach.

Der 24-jährige Tscheche Filip Kokoska ist sehr beliebt und weiß, worauf es ankommt. Überall ist man enthusiastisch, und die jungen Akteure verwandeln die Würth-Arena, ein überaus modernes Schmuckkästchen, zu einem Tollhaus. Die Klubhistorie ist schnell erzählt. Vor drei Jahren fusionierten die Wildgänse aus Neumarkt mit den Fröschen aus Auer. Drei Titel gab es bereits zu vergeben, dreimal waren die Cavaliers vorne.

Auch wenn man vielleicht hie und da etwas Lehrgeld bezahlen muss, werden sich die Südtiroler nicht abschlachten lassen. Das Präsidium ist engagiert, der Verein wird toll geführt. Das ganze Südtiroler Unterland befindet sich in einer euphorischen Stimmung. So gesehen ist alles möglich und nichts unmöglich. Das Kollektiv ist eingespielt und hat viel Luft nach oben. Man kann durchaus einen einstelligen Tabellenplatz erreichen und auch wohl die fünfte Jahreszeit, in Insiderkreisen Playoff genannt, erreichen.