SÃ¼dtirol Summer Classic geht an Fribourg-GottÃ©ron – Lediglich Philip Samuelsson trifft fÃ¼r die Straubing Tigers

Bozen. (PM HCB) Fribourg-Gottéron ist der Sieger der dritten Auflage des Südtirol Summer Classic presented by Sparkasse.

Das schweizerische Team sicherte sich in einem spannenden Endspiel, das bis zum Schlusspfiff auf des Messers Schneide stand, den Pokal mit einem 2:1 Erfolg gegen die Straubing Tigers.

Das Match. Beide Teams gingen von Beginn an ein hohes Tempo, Fribourg erwischte den besseren Start und ging im dritten Powerplay der Begegnung durch einen Schuss von Binias, der Bugl zwischen den Beinschonern erwischte, in Führung. Die Antwort der Deutschen kam postwendend eine Minute später: Samuelsson beförderte einen Zuckerpass von Fonstad in die hohe Ecke. Gegen Ende des Drittels rettete Berra sein Team durch eine sensationelle doppelte Abwehr gegen Connolly vor dem zweiten Gegentreffer.

Im mittleren Abschnitt wogte das Spiel hin und her: die besten Chancen hatten für Straubing Fonstad und für Fribourg Marchon, beide Torhüter wuchsen über sich hinaus und ließen keine weiteren Treffer zu. Die Führung gelang dann zur Mitte des Drittels abermals Fribourg durch Walser, der aus nächster Nähe ein millimetergenaues Zuspiel von DiDomenico in die Maschen lenkte.

Auch in Abschnitt drei waren sich beide Mannschaften ebenbürtig, die Tigers schwächten sich jedoch selbst durch einige Bankstrafen. Das Penalty Killing der Mannschaft aus der DEL war jedoch hervorragend, sodass es den Schweizern nicht gelang, den Sack endgültig zuzumachen. Berra verhinderte im Endspurt durch mehrere starken Paraden den Ausgleichstreffer von Straubing, auch ein Powerplay änderte trotz einer Riesenchance für Bradley nichts mehr am Ergebnis. Somit ging der Sieg der dritten Auflage der Veranstaltung an die Mannschaft aus der Schweiz.

Am Nachmittag besiegte Bozen Slovan Bratislava im Penaltyschiessen und holte sich Platz drei.

Straubing Tigers – Fribourg-Gottéron 1:2 [1:1 – 0:1 – 0:0]

Die Tore: 14:00 PP1 Dominik Binias (0:1) – 15:02 Philipp Samuelsson (1:1) – 30:58 Samuel Walser (1:2)

Zuschauer: 750

Endstand des Turniers

1. Fribourg-Gottéron

2. Straubing Tigers

3. HCB Südtirol Alperia

4. Slovan Bratislava

Südtirol Summer Classic – Siegerliste

2019 – HCB Südtirol Alperia (ICEHL)

2022 – Düsseldorfer EG (DEL)

2023 – Fribourg-Gottéron (NLA)

