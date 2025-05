Suchomer und Zwicker verlÃ¤ngern VertrÃ¤ge beim ERC Sonthofen

Sonthofen. (PM ERC) Nach dem Bekanntwerden der Abgänge Valentin Köcheler, Matyas Stransky, Alexander Henkel und Chad Frost vermeldet Eishockey-Landesligist ERC Sonthofen die ersten Vertragsverlängerungen für die kommende Spielzeit: Adam Suchomer und Roman Zwicker bleiben dem ERC treu.

Roman Zwicker gehörte in der abgelaufenen Saison in die Kategorie „Mister Zuverlässig“: In der Hauptrunde verpasste der Verteidiger nur eine von 26 Matches und sammelte dabei sieben Assists. Und auch in den Playoffs setze sich der 22-Jährige mit Einsatz und viel Laufarbeit in den Dienst der Mannschaft, mit der es bis ins Halbfinale schaffte und dort an den Wanderers Germering scheiterte.

Der in der vergangenen Spielzeit zum Stürmer umfunktionierte Abwehrmann Adam Suchomer überzeugte in der ersten Reihe mit Spielwitz und gutem Auge. In der Hauptrunde erzielte der 27-Jährige in 18 Partien gute 15 Punkte. Eine schwere Verletzung im Auswärtsspiel bei den Eisbären Burgau Anfang Januar stoppte allerdings den Lauf des Stürmers. Immerhin kehrte er zu den Playoffs zurück zur Mannschaft und verbuchte in vier Spielen zwei Tore und eine Vorlage. Suchomer wird auch in der kommenden Saison das Trikot des Oberallgäuer Traditionsvereins tragen, dann allerdings wieder in der Abwehrformation.

Die Verantwortlichen des ERC freuen sich über die beiden ersten Vertragsverlängerungen von Roman Zwicker und Adam Suchomer.

Der ERC Sonthofen wird in den kommenden Wochen regelmäßig über Vertragsverlängerungen und Neuverpflichtungen informieren.

